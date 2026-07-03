கடைசி நிமிடத்தில் கோல்... குரோஷியாவை வீழ்த்தி போர்ச்சுகல் மாஸ் வெற்றி!
கடைசி நிமிடத்தில் கோல்... குரோஷியாவை வீழ்த்தி போர்ச்சுகல் மாஸ் வெற்றி!
ADDED : ஜூலை 03, 2026 07:43 AM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 07:43 AM
டொராண்டோ: உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் 'ரவுண்ட்-32' நாக்-அவுட் சுற்றில், குரோஷியாவுக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் போர்ச்சுகல் அணி திரில் வெற்றி பெற்று, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு (ரவுண்ட்-16) முன்னேறியது. கடைசி நிமிடத்தில் கோன்சலோ ராமோஸ் அடித்த அசாத்தியமான கோல் போர்ச்சுகலுக்கு வெற்றியை தேடித்தந்தது.
அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ நாடுகளில் நடக்கும் 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழாவில் நாக்-அவுட் சுற்றுகள் நடந்து வருகின்றன. கனடாவின் டொராண்டோவில் நடந்த போட்டியில், போர்ச்சுகல் - குரோஷியா அணிகள் மோதின.
முதல் பாதி 'டிரா':
ஆட்டம் தொடங்கியதில் இருந்தே இரு அணி வீரர்களும் ஆக்ரோஷமாக மோதினர். போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு குரோஷிய தடுப்பாட்ட வீரர்கள் முட்டுக்கட்டை போட்டனர். இதனால் முதல் பாதியில் இரு அணிகளாலும் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை. ஆட்டம் 0-0 என சமநிலை வகித்தது.
திடீர் அதிர்ச்சி:
இரண்டாவது பாதி தொடங்கியதும் குரோஷியா விஸ்வரூபம் எடுத்தது. ஆட்டத்தின் 53வது நிமிடத்தில் குரோஷியாவின் நட்சத்திர வீரர் இவான் பெரிசிச், ஒரு மின்னல் வேக கோல் அடித்து போர்ச்சுகல் அணிக்கு 'ஷாக்' கொடுத்தார். குரோஷியா 1-0 என முன்னிலை பெற, மைதானத்தில் இருந்த போர்ச்சுகல் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர்.
ரொனால்டோவின் 'பெனால்டி':
கோல் வாங்கினாலும் அசராத போர்ச்சுகல், பதிலடி கொடுக்க தொடர்ந்து போராடியது. 64வது நிமிடத்தில் போர்ச்சுகல் வீரர் வெய்காவை, பாக்ஸ் உள்ளே குரோஷிய வீரர்ர் தள்ளிவிட, 'வி.ஏ.ஆர்' தொழில்நுட்ப சோதனையின்படி போர்ச்சுகலுக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதனை பயன்படுத்திய ரொனால்டோ, குரோஷிய கோல்கீப்பரை ஏமாற்றி, பந்தை கோலாக மாற்றினார். போட்டி 1-1 என சமனானது.
கடைசி நிமிட த்ரில்லர்:
ஆட்டம் டிராவில் முடிந்து கூடுதல் நேரத்திற்குச் செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஆட்டத்தின் 90+4வது நிமிடத்தில், போர்ச்சுகல் வீரர் லியாவோ கொடுத்த அருமையான பாஸை, கோன்சலோ ராமோஸ் தலையால் முட்டி கோல் அடித்தார். இதனால் போர்ச்சுகல் 2-1 என முன்னிலை பெற்றது.
நடுவரின் ட்விஸ்ட்:
ஆட்டத்தின் கடைசி வினாடியில் குரோஷியாவின் ஜோஸ்கோ குவார்டியோல் பந்தை வலைக்குள் தள்ளி கோல் அடித்தார். குரோஷிய வீரர்கள் கொண்டாடத் தொடங்கினர். ஆனால், நடுவர் 'வி.ஏ.ஆர்' தொழில்நுட்பம் மூலம் சோதனை செய்து, அதனை ஆப்சைடு என அறிவித்ததுடன், கோல் மறுக்கப்பட்டது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த குரோஷிய ரசிகர்கள் மைதானத்திற்குள் பாட்டில்களை வீசி எறிந்தனர்.
இறுதியில் 2-1 என்ற கணக்கில் போர்ச்சுகல் அணி த்ரில் வெற்றி பெற்று, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு (ரவுண்ட்- 16) முன்னேறியது. தோல்வியடைந்த குரோஷியா, தொடரிலிருந்து பரிதாபமாக வெளியேறியது.