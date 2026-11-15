தொடர்ந்து சரியும் தங்கம்; இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு விலை குறையும்?
தொடர்ந்து சரியும் தங்கம்; இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு விலை குறையும்?
UPDATED : நவ 15, 2026 12:44 PM
ADDED : நவ 15, 2026 12:39 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 12:44 PM ADDED : நவ 15, 2026 12:39 PM
வெவ்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை, ஓராண்டில் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்துள்ளது.
சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் (31 கிராம்) சுத்த தங்கம் விலை 3852 டாலர்களாக நவ.,12ல் சரிந்தது.
இந்தியாவில் ஒரு பவுன் ஆபரண தங்கம் விலை (நவ.,14) ஒரு லட்சத்து 920 ரூபாயாக உள்ளது.
சமீபகாலமாக தங்கம் விலை சரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு விலை குறையும், இப்போது வாங்கலாமா, இன்னும் சில வாரங்கள் கழித்து வாங்கலாமா,
பவுன் ஒரு லட்சத்துக்கு கீழே வருமா என்பதெல்லாம் மக்கள் மனதில் இருக்கும் சந்தேகங்கள்.
அவற்றுக்கு விடை காண, பொருளாதாரத்தில் சில முக்கிய அம்சங்களை புரிந்திருந்தாலே போதும்.
தங்கம் விலை சரிவுக்கான முக்கிய காரணங்கள் இதோ!
• ஈரான் போர் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் அமெரிக்காவில் விலைவாசி அதிகரித்துள்ளது; இதனால் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தும்; நிதிக்கொள்கையில் கடுமை காட்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
• மத்திய கிழக்கில் போர் அச்சம் முடிவுக்கு வராத நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை உயரவே வாய்ப்புகள் அதிகம். இதனால் வரும் நாட்களிலும் விலைவாசி அதிகரிக்கவே செய்யும்.
• அமெரிக்க அரசு பத்திரங்களின் மீதான வருவாய் அதிகரித்துள்ளது. தங்கத்தை காட்டிலும் அரசு பத்திரத்தில் முதலீடு செய்தால் நிலையான வருமானம் கிடைக்கும் என்ற எண்ணம் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது.
• தங்கத்தின் விலை, அமெரிக்க டாலரில் தான் நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. டாலர் மதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் நிலையில் பிற நாடுகளின் கரன்சி வைத்திருப்பவர்களுக்கும், அமெரிக்கர்களுக்கும், தங்கம் மீதான ஈர்ப்பு குறைகிறது.
இத்தகைய காரணங்கள் இருக்கும் வரை, தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரியவே வாய்ப்புகள் அதிகம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.