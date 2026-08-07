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ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் மீண்டும் ஏற்றம்; ஒரே நாளில் சவரன் ரூ. 1200 உயர்வு

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் மீண்டும் ஏற்றம்; ஒரே நாளில் சவரன் ரூ. 1200 உயர்வு

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UPDATED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM

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UPDATED : ஆக 07, 2026 05:22 PM ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM

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சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 1200 உயர்ந்துள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையும் மாற்றங்கள் நிலவுகின்றன. அதன் அடிப்படையில் ஆக. 5ம் தேதி சவரன் ரூ.2240ம், நேற்று சவரனு ரூ. 2160ம் உயர்ந்து விற்பனையானது.

இன்றைய காலை வர்த்தகத்தில் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் விலை நிலவரத்தில் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,000க்கு விற்பனையானது. ஒரு கிராம் ரூ. 13, 750 ஆக இருந்தது.

இந் நிலையில் மாலைநேர வர்த்தகத்தின் போது ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராம் ரூ. 150 அதிகரித்து சவரனுக்கு ரூ. 1200 ஆக உயர்ந்து காணப்படுகிறது. அதன்படி ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.1,11,200 க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,900க்கும் விற்பனையாகிறது.

ஆனால் வெள்ளி விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. வெள்ளி விலை கிராம் ரூ.250க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,50,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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