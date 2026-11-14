தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை; 5 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ.5120 குறைவு
தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை; 5 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ.5120 குறைவு
UPDATED : நவ 14, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 14, 2026 09:59 AM
UPDATED : நவ 14, 2026 10:54 AM ADDED : நவ 14, 2026 09:59 AM
- நமது நிருபர் -
சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் கடந்த வாரத்தில் அதிகரித்த தங்கம் விலை, இந்த வாரத்தில் குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நவம்பர் 10ம் தேதி ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,210 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,05,680 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 205 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நவம்பர் 11ம் தேதி தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 195 ரூபாய் குறைந்து, 13,015 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 1,560 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,04,120 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி கிராமுக்கு ஐந்து ரூபாய் குறைந்து, 200 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. கிலோவுக்கு, 5,000 ரூபாய் சரிவடைந்து, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 12) ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 1600 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 520 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 200 ரூபாய் குறைந்து 12,815 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை மாற்றிமின்றி கிராம் 200 ரூபாய்க்கும், கிலோ 2 லட்சம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது.
நேற்றைய நிலவரம்
நேற்று (நவம்பர் 13) ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 960 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து 560 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 120 ரூபாய் குறைந்து 12 ஆயிரத்து 695 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து 195 ரூபாய்க்கும், கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 95 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இன்றைய நிலவரம்
இன்று (நவம்பர் 14) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 640 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 920 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து 12,615 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது. 5 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 5,120 ரூபாய் சரிந்துள்ளது. வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் 195 ரூபாய்க்கும், கிலோ ரூ.1.95 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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