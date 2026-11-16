தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை; இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.600 குறைவு
தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை; இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.600 குறைவு
UPDATED : நவ 16, 2026 10:17 AM
ADDED : நவ 16, 2026 10:00 AM
UPDATED : நவ 16, 2026 10:17 AM ADDED : நவ 16, 2026 10:00 AM
-நமது நிருபர்-
சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் கடந்த வாரத்தில் அதிகரித்த தங்கம் விலை, இந்த வாரத்தில் குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை (நவம்பர் 14) ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 640 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 920 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து 12,615 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது; வெள்ளி விலை கிராம் 195 ரூபாய்க்கும், கிலோ ரூ.1.95 லட்சத்துக்கும் விற்பனை ஆனது.
நேற்று (நவம்பர் 15) விடுமுறை தினம் என்பதால் தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லை; இன்று (நவம்பர் 16) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 600 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 320 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 75 ரூபாய் குறைந்து 12,540 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது. வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து 190 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது.
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