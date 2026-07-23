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/செய்திகள்/தமிழகம்/ 2 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,240 அதிகரிப்பு

2 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,240 அதிகரிப்பு

2 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,240 அதிகரிப்பு

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UPDATED : ஜூலை 23, 2026 11:02 AM

ADDED : ஜூலை 23, 2026 10:37 AM

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UPDATED : ஜூலை 23, 2026 11:02 AM ADDED : ஜூலை 23, 2026 10:37 AM

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சென்னை: சென்னையில் இன்று (ஜூலை 23) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து 8 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 70 ரூபாய் அதிகரித்து 13,500 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச நிலவரங்களால் தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கம் கண்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 21)ஆபரண தங்கம் கிராம் 13,220 ரூபாய்க்கும், சவரன் 1,05,760 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 240 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

நேற்றைய நிலவரம்

நேற்று (ஜூலை 22), தங்கம் விலை கிராமுக்கு 210 ரூபாய் உயர்ந்து, 13,430 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு 1,680 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,07,440 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி கிராமுக்கு 5 ரூபாய் உயர்ந்து, 245 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. கிலோவுக்கு 5,000 ரூபாய் அதிகரித்து, 2.45 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

இன்றைய நிலவரம்

இந்நிலையில் இன்று (ஜூலை 23) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து 8 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 70 ரூபாய் அதிகரித்து 13,500 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 2 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 2,240 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிலோ 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், கிராம் 245 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சிறப்பு வீடியோ!

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரங்களை வீடியோ பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?

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