ஒரே நாளில் இரண்டு முறை மாற்றம்; தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2400 உயர்வு
ஒரே நாளில் இரண்டு முறை மாற்றம்; தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2400 உயர்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 05:27 PM
ADDED : நவ 04, 2026 10:04 AM
UPDATED : நவ 04, 2026 05:27 PM ADDED : நவ 04, 2026 10:04 AM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
சர்வதேச நிலவரங்களால், தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக தங்கம் விலை ஏற்றம், இறக்கம் கண்டு வருகிறது. கடந்த திங்கள் கிழமை (நவம்பர் 02) தங்கம் விலை சவரனுக்கு 360 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 200 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 45 ரூபாய் அதிகரித்து 12,775 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை கிராம் 200 ரூபாய்க்கும், கிலோ 2 லட்சம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது.
நேற்றைய நிலவரம்
நேற்று (நவம்பர் 03)தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 200 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 400 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 25 ரூபாய் அதிகரித்து 12 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
இன்றைய நிலவரம்
இன்று (நவம்பர் 04) தங்கம் விலை சவரனுக்கு 200 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 600 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 25 ரூபாய் அதிகரித்து 12,825 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது. 3 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 760 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. வெள்ளி விலை இன்றும் மாற்றமில்லை. கிராம் ரூ.200, கிலோ ரூ.2 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
காலையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.200 உயர்ந்த நிலையில் மீண்டும் மதியம் 2,200 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும் கிராமுக்கு 275 ரூபாய் அதிகரித்து 13,100 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது. ஒரே நாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 2400 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 10 ரூபாய் உயர்ந்து 210 ரூபாய்க்கும், கிலோவுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் அதிகரித்து 2 லட்சத்து 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அமெரிக்க தேர்தலில் அதிபர் டிரம்ப் கட்சி படுதோல்வி அடைந்த நிலையில், தங்கம் விலை ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்வை சந்தித்துள்ளது.
பிரத்யேக வீடியோ!
அதிரடி காட்டிய தங்கம் விலை; ஒரே நாளில் இரண்டு முறை மாற்றம்; ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?