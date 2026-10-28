3 நாட்களாக அதிகரிக்கும் தங்கம் விலை; இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.480 உயர்வு
3 நாட்களாக அதிகரிக்கும் தங்கம் விலை; இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.480 உயர்வு
UPDATED : அக் 28, 2026 02:08 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:24 AM
UPDATED : அக் 28, 2026 02:08 PM ADDED : அக் 28, 2026 10:24 AM
- நமது நிருபர் -
சர்வதேச நிலவரங்களால், தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக தங்கம் விலை ஏற்றம், இறக்கம் கண்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 26) ஆபரண தங்கம் கிராம் 13,085 ரூபாய்க்கும், சவரன் ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 680 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது; வெள்ளி விலை கிராம் 220 ரூபாய்க்கும், கிலோ 2 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது.
நேற்றைய நிலவரம்
நேற்று (அக்டோபர் 27) ஆபரண தங்கம் விலை கிராமுக்கு 50 ரூபாய் அதிகரித்து 13 ஆயிரத்து 135 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 400 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 80 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
இன்றைய நிலவரம்
இன்று (அக்டோபர் 28) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை 480 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 560 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 60 ரூபாய் அதிகரித்து 13,195 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
3 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1000 அதிகரித்துள்ளது. வெள்ளி விலை மாற்றிமின்றி 220 ரூபாய்க்கும், 2 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது.
வீடியோ பாருங்கள்!
இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரத்தை வீடியோ பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?