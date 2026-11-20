இன்றும் சரிந்தது தங்கம்; இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த விலை நீடிக்கும்?
இன்றும் சரிந்தது தங்கம்; இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த விலை நீடிக்கும்?
UPDATED : நவ 20, 2026 11:16 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:57 AM
UPDATED : நவ 20, 2026 11:16 AM ADDED : நவ 20, 2026 09:57 AM
-நமது நிருபர்-
சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் கடந்த வாரத்தில் அதிகரித்த தங்கம் விலை, இந்த வாரத்தில் குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நவம்பர் 16ம் தேதி ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 600 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 320 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 75 ரூபாய் குறைந்து 12,540 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது. வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து 190 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
நவம்பர் 17ம் தேதி செவ்வாய் கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்து 99 ஆயிரத்து 760 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 70 ரூபாய் குறைந்து 12,470 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் 190 ரூபாய்க்கும், கிலோ 1 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது.
நவம்பர் 18ம் தேதி புதன் கிழமை ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 2,040 ரூபாய் சரிந்து 97 ஆயிரத்து 720 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 255 ரூபாய் குறைந்து 12,215 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து 185 ரூபாய்க்கும், கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து 1 லட்சத்து 85 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
நேற்றைய நிலவரம்
நேற்று (நவம்பர் 19) தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 255 ரூபாய் குறைந்து, 12,215 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 2,040 ரூபாய் சரிவடைந்து, 97,720 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து 180 ரூபாய்க்கும், கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இன்றைய நிலவரம்
இன்று (நவம்பர் 20) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 3760 ரூபாய் குறைந்து 92 ஆயிரத்து 80 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 470 ரூபாய் குறைந்து 11,510 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த 15 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து 175 ரூபாய்க்கும், கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.