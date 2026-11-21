எனது அறிவுரையை மக்கள் கேட்டதால் தங்கம் விலை குறைந்தது; பிரதமர் மோடி
எனது அறிவுரையை மக்கள் கேட்டதால் தங்கம் விலை குறைந்தது; பிரதமர் மோடி
ADDED : நவ 21, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:24 PM
லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தின் லக்னோவில் நடந்த ஐடிஐ பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு, மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.
அவர் பேசியதாவது; ஆங்கிலேயர்கள் நமது நாட்டை ஆளும் போது, கைவினைத் திறன், தொழில் திறன் மீது முதல் தாக்குதலை நடத்தினர். மெக்காலே கல்வி முறையை திணித்து, திறன் சார்ந்த நமது அமைப்பை வெறும் காகித வேலை செய்யும் கிளர்க்குகளை உருவாக்கும் முறையாக மாற்றினர். தங்களது சொந்தத் தொழில்துறையை வளர்ப்பதற்காக இந்தியாவின் திறன்களை அழித்தனர்.
இன்று தங்களின் குழந்தைகளின் குழந்தைகள் ஐடிஐயில் படிப்பதை பெற்றோர்கள் அவமானமாக உணர்கின்றனர். இந்த நிலையை மாற்ற நான் உறுதிபூண்டுள்ளேன். ஐஐடியில் படித்தவர்களுக்கு எவ்வளவு மரியாதை கிடைக்கிறதோ, அதே அளவு மரியாதை ஐடிஐ குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்கும். மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் கூட பேப்பர் டிகிரியைக் கொண்ட 3 பேர் இருக்கலாம்; ஆனால் அந்த நிறுவனம் இயங்க, 300 ஐடிஐ பட்டதாரிகள் தேவை.
2023ல் அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யுங்கள், நீங்கள் வளம் பெறுவீர்கள் என்று நான் கூறினேன். இதை இன்று ஊடகங்களிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் பலரும் விவாதிக்கின்றனர். அன்று என்னைக் கேலி செய்தார்கள். ஆனால் இன்று முதலீடு செய்தவர்கள் வளம் பெற்றதற்கு வரலாறே சாட்சி.
ஓராண்டுக்கு முன்பு, தேவையில்லாமல் தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்று நாட்டு மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டேன். எனது வேண்டுகோளை மக்கள் ஏற்றுத் தங்கம் வாங்குவதைக் குறைத்தார்கள். இதனால் இன்று தங்கம் விலை குறைந்தது.
இன்று நான் ஒன்றைச் சொல்கிறேன், குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். காலம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. கோட், பேண்ட், டை அணிந்து பேப்பர் டிகிரியுடன் வலம் வருபவர்களை விட, உண்மையான திறன் கொண்டவர்களுக்கே இனி மதிப்பு அதிகம் இருக்கும்,. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.