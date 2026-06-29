வார தொடக்க முதல்நாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 குறைவு
வார தொடக்க முதல்நாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 குறைவு
ADDED : ஜூன் 29, 2026 10:21 AM
ADDED : ஜூன் 29, 2026 10:21 AM
சென்னை: சென்னையில் வார தொடக்க முதல்நாளான இன்று (ஜூன் 29) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 600 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 70 ரூபாய் குறைந்து 13,300 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச நிலவரங்களால் தமிழகத்தில் தங்கம் விலை ஏற்றம், இறக்கம் கண்டு வருகிறது. கடந்த சனிக்கிழமை ஜூன் 27ம் தேதி தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 70 ரூபாய் உயர்ந்து, 13,370 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 560 ரூபாய் உயர்ந்து, 1,06,960 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் 245 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால் தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லை. இந்நிலையில் இன்று (ஜூன் 29) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 600 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 70 ரூபாய் குறைந்து 13,300 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் 245 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது.