4 நாட்களாக சரிந்து வரும் தங்கம் விலை; இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.960 குறைவு
4 நாட்களாக சரிந்து வரும் தங்கம் விலை; இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.960 குறைவு
UPDATED : நவ 13, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:09 AM
UPDATED : நவ 13, 2026 10:41 AM ADDED : நவ 13, 2026 10:09 AM
- நமது நிருபர் -
சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் கடந்த வாரத்தில் அதிகரித்த தங்கம் விலை, இந்த வாரத்தில் குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் (நவ.,10) ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,210 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,05,680 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 205 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 11), தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 195 ரூபாய் குறைந்து, 13,015 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 1,560 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,04,120 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி கிராமுக்கு ஐந்து ரூபாய் குறைந்து, 200 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. கிலோவுக்கு, 5,000 ரூபாய் சரிவடைந்து, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்றைய நிலவரம்
நேற்று (நவம்பர் 12) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 1600 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 520 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 200 ரூபாய் குறைந்து 12,815 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை மாற்றிமின்றி கிராம் 200 ரூபாய்க்கும், கிலோ 2 லட்சம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது.
இன்றைய நிலவரம்
இன்று (நவம்பர் 13) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 960 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து 560 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 120 ரூபாய் குறைந்து 12 ஆயிரத்து 695 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 4 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 4,480 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.
வெள்ளியும் சரிவு
இன்று வெள்ளி விலையும் சரிவை கண்டுள்ளது. கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து 195 ரூபாய்க்கும், கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 95 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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