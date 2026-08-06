தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.2160 உயர்வு; இரு நாட்களில் மட்டும் ரூ.4,400 உயர்ந்து 'ஷாக்'!
தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.2160 உயர்வு; இரு நாட்களில் மட்டும் ரூ.4,400 உயர்ந்து 'ஷாக்'!
ADDED : ஆக 06, 2026 11:29 AM
ADDED : ஆக 06, 2026 11:29 AM
சென்னை: சென்னையில் இன்று ஒரே நாளில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.2,160 அதிகரித்துள்ளது. இதன்மூலம், கடந்த 2 தினங்களில் மட்டும் ரூ.4,400 உயர்ந்து வாடிக்கையாளர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சர்வதேச சந்தை நிலவரங்களைப் பொறுத்து தங்கம், வெள்ளி விலை தீர்மானிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்காசிய போர் உள்ளிட்ட காரணங்களால், யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில், தங்கம் விலை ஒரு லட்சத்தை கடந்து விற்பனையாகி வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாகவே தங்கம், வெள்ளி விலை ஏற்றம் இறக்கமாகக் காணப்பட்டு வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 04) தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 50 ரூபாய் குறைந்து, 13,200 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 400 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,05,600 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் 235 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ 2 லட்சத்து 35 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது.
நேற்று (ஆகஸ்ட் 05) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 2,240 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 840 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 160 ரூபாய் அதிகரித்து 13,360 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டநிலையில் மாலையில் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.960 அதிகரித்து ரூ.1,07,840 க்கு விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில், இன்று ஒரே நாளில் (ஆகஸ்ட் 06) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.2,160 உயர்ந்து அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளது. இதனால், ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,10,000க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் ரூ.270 உயர்ந்து ரூ.13,750க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
வெள்ளி விலையும் அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 10 ரூபாய் அதிகரித்து 250 ரூபாய்க்கும், கிலோவுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் அதிகரித்து 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.