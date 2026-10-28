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புதுடில்லி:பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தது. இக்கூட்டத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 சதவீதம் உயர்த்த ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.
இதன்மூலம், 49 லட்சம் அரசு ஊழியர்களும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயன்பெறுவர்.
வழக்கமாக ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படி உயர்த்தப்படும். அந்த வகையில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அகவிலைப்படி 2 சதவீதம் உயர்த்தி வெளியிடப்பட்டது.
தற்போது உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி உயர்வு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனசாக அமைந்தது
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி: அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் உயர்வு
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி: அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் உயர்வு
ADDED : அக் 28, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:05 PM
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புதுடில்லி:பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தது. இக்கூட்டத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 சதவீதம் உயர்த்த ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.
இதன்மூலம், 49 லட்சம் அரசு ஊழியர்களும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயன்பெறுவர்.
வழக்கமாக ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படி உயர்த்தப்படும். அந்த வகையில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அகவிலைப்படி 2 சதவீதம் உயர்த்தி வெளியிடப்பட்டது.
தற்போது உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி உயர்வு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனசாக அமைந்தது