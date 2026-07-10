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கட்டட அனுமதி விண்ணப்ப ஆய்வுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது அரசு

கட்டட அனுமதி விண்ணப்ப ஆய்வுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது அரசு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:22 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:22 AM

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சென்னை: மாவட்ட நிலையில், கட்டுமான திட்டங்களுக்கு அனுமதி கோரும் விண்ணப்பங்களை விரைவாக ஆய்வு செய்து முடிக்க, 15 கட்டுப்பாடுகளை, நகர், ஊரமைப்பு துறையான டி.டி.சி.பி., கமிஷனர் கிரன் குராலா பிறப்பித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் சென்னை மாநகருக்கு வெளியில் உள்ள பகுதிகளில், கட்டட அனுமதி வழங்கும் பணிகள், டி.டி.சி.பி., வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதற்காக மாவட்ட அளவில் அலுவலகங்கள் உள்ளன. இணையத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் விண்ணப்பங்கள், இந்த அலுவலகங்கள் வாயிலாக, ஆய்வு செய்யப்படும்.

இதில் தாமதம் ஏற்படுவதால், கட்டுமான திட்ட அனுமதி வழங்குவதிலும், தாமதம் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், விண்ணப்பம் பெறப்பட்டதில் இருந்து, 21 நாட்களுக்குள், கட்டுமான அனுமதியை வழங்க வேண்டும். அதற்கான நடைமுறைகள் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுஉள்ளது.

இதுதொடர்பாக டி.டி.சி.பி., கமிஷனர் கிரன் குராலா பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு: கட்டட அனுமதி தொடர்பான விண்ணப்பங்களை கையாள்வதில், அதிகாரிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய, 15 கட்டுப்பாடுகள், விண்ணப்பதாரர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய, ஏழு கட்டுப்பாடுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன:

1. கட்டட அனுமதி விண்ணப்பம் வந்தவுடன், முதல் வாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தை, அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்

2. கள ஆய்வு அடிப்படையில், விண்ணப்பம் தொடர்பான விளக்கங்களை, ஒரு வாரத்துக்குள் கேட்க வேண்டும். நடைமுறைக்கு மாறாக, புதி தாக பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில், கேள்விகளை எழுப்பக் கூடாது

3. மாவட்ட அலுவலக அதிகாரிகள் கேட்கும் விளக்கங்களின் தரம் குறித்து, தலைமை அலுவலகம் ஆய்வு செய்யும்

4. விண்ணப்பதாரர் உரிய விளக்கங்கள் அளிக்கவில்லை எனில், ஏழு நாட்களுக்கு பின் விண்ணப்பம் திருப்பி அனுப்பப்படும் என, எச்சரிக்கை அனுப்ப வேண்டும்

5. விண்ணப்பதாரர் அனைத்து விளக்கங்களையும் அளித்த பின், கட்டணம் குறித்த விபரங்களை, அதிகாரிகள் தெரிவிக்க வேண்டும்

6. தொழில் நிறுவன கட்டுமானம் தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் வந்தால், அதில் மாவட்ட அதிகாரிகள் கள ஆய்வு மட்டும் செய்து, அந்த அறிக்கையை தலைமை அலுவலகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும்

7. பொது மக்கள், கட்டுமான நிறுவனங்கள் சமர்ப்பிப்பு நிலையிலேயே, அனைத்து இணைப்பு ஆவணங்களையும் அளிக்க வேண்டும்

8. பொது கட்டட விதிகளுக்கு உட்பட்டுள்ளது என்பதை உறுதி செய்த பின் தான், வரைபடங்களை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்

9. சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தின், 500 மீட்டர் சுற்றளவில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி பணிகளை அறியும் வகையில், நில அளவை வரைபடங்களை அளிக்க வேண்டும்

10. மு றையாக பதிவு செய்த தொழில்முறை வல்லுநர்கள் வாயிலாக மட்டுமே, விண்ணப்பங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

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