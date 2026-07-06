அடிப்படை வசதிகளின்றி அரசு பள்ளிகள்; உங்கள் முன்னுரிமை எங்கே இருந்தது? அமைச்சர் கீர்த்தனா கேள்வி
அடிப்படை வசதிகளின்றி அரசு பள்ளிகள்; உங்கள் முன்னுரிமை எங்கே இருந்தது? அமைச்சர் கீர்த்தனா கேள்வி
ADDED : ஜூலை 06, 2026 09:54 PM
ADDED : ஜூலை 06, 2026 09:54 PM
சென்னை: 'அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாமல், அரசு பள்ளிகள் இருந்தபோது, உங்களுடைய முன்னுரிமை எங்கே இருந்தது' என, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த முன்னாள் பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் மகேசுக்கு, அமைச்சர் கீர்த்தனா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி அரசு பள்ளியில், த.வெ.க.,வை சேர்ந்த அமைச்சர் கீர்த்தனா ஆய்வுக்கு சென்றதை, சமூக வலைதளத்தில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் விமர்சனம் செய்துள்ளார். அதற்கு பதிலளித்து, சேதமடைந்த, அரசு பள்ளி கட்டடத்தின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு, அமைச்சர் கீர்த்தனா வெளியிட்ட அறிக்கை:
இது, ஒரு பள்ளியின் அவல நிலை மட்டுமல்ல. பல ஆண்டுகளாக, தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகள் எவ்வாறு புறக்கணிக்கப்பட்டன என்பதற்கான சாட்சி. முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷிடம் ஒரு நேரடி கேள்வி.
கழிப்பறை இல்லை; உடற்கல்வி ஆசிரியர், கணினி ஆசிரியர் இல்லை; பள்ளி வளாகம் புதர் மண்டி கிடக்கிறது; அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாத, அரசு பள்ளிகள் இருந்தபோது, உங்களுடைய முன்னுரிமை எங்கே இருந்தது?
இந்த நிலையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தவர்களை குறை கூறுவதற்கு பதிலாக, இந்த அவலநிலை ஏன் உருவானது என்பதற்கு, மக்களுக்கு பதில் சொல்லவும்.
சிவகாசி அரசு பள்ளிக்கு சென்றது, அரசியல் செய்ய அல்ல. அது என் தொகுதி. அந்த மாணவர்களின் குரலை, சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரிடம் கொண்டு சேர்ப்பது, என் கடமை. ஒன்றாம் வகுப்பு முதல், பிளஸ் 2 வரை தமிழ் வழிக் கல்வியில் படித்தேன். இன்று, அந்த குழந்தைகளில் ஒருத்தியாகவே, என்னை பார்க்கிறேன்.
உயர் கல்விக்கும், கார்ப்பரேட் உலகிற்கும், சென்றபோது, அரசு பள்ளி மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை, நேரடியாக அனுபவித்து இருக்கிறேன். அதனால் தான், இந்த மாணவர்களின் எதிர்காலம், எனக்கு அரசியலை விட மிக முக்கியம். மாணவர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாமல் விட்டு விட்டு, உண்மை சொல்பவர்களை குறை கூறுவது தீர்வாகாது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.