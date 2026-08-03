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﻿ முஸ்லிம் கைதிகளை பரோலில் விடுவிக்க அரசு ஆலோசனை

﻿ முஸ்லிம் கைதிகளை பரோலில் விடுவிக்க அரசு ஆலோசனை

ADDED : ஆக 03, 2026 04:26 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 04:26 AM

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சென்னை: சிறைகளில் உள்ள முஸ்லிம் கைதிகளை பரோலில் விடுவிக்க, த.வெ.க., அரசு ஆலோசனை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இதுகுறித்து, த.வெ.க., வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: தமிழகத்தில், குண்டு வெடிப்பு உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட முஸ்லிம்கள், தண்டனை கைதிகளாக பல்வேறு சிறைகளில் உள்ளனர். இவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என, முஸ்லிம் அமைப்புகளும், பல்வேறு கட்சிகளும் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகின்றன. அப்படி கோரிக்கை விடுத்த விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகள், தற்போது த.வெ.க., கூட்டணியிலும், அமைச்சரவையிலும் இடம் பெற்றுள்ளன.

அதனால், முந்தைய தி.மு.க., அரசுக்கு கொடுத்த நெருக்கடியை விட, த.வெ.க., அரசுக்கு கூடுதல் நெருக்கடியை அக்கட்சிகள் கொடுத்து வருகின்றன.

இதற்கிடையில், முஸ்லிம் அமைப்புகளை வசப்படுத்த, அவற்றுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் மேலிடம் பேச்சும் நடத்தியது. அப்போது, முஸ்லிம் அமைப்புகள் பலவும், கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. அதை நிறைவேற்றினால், த.வெ.க.,வுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாகவும் கூறியுள்ளன.

எனவே, அந்த அமைப்புகளை குஷிப்படுத்த, முஸ்லிம் கைதிகளை விடுதலை செய்ய, த.வெ.க., மேலிடம் ஆலோசித்தது. ஆனால், குண்டு வெடிப்பு வழக்கில், தண்டனை கைதிகளாக இருப்போரை விடுதலை செய்தால், சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும். மக்களும் அதிருப்தி அடைய வாய்ப்பு உள்ளது என, காவல்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

எனவே, விடுதலை முயற்சியை கைவிட்டு விட்டு, கைதிகளை பரோலில் விடுவிக்க ஆலோசிக்கப்படுகிறது. த.வெ.க., மேலிடமும் இதில் தீவிரமாக இருப்பதால், கைதிகள் பரோலில் வெளிவர அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. இவ்வாறு அந்த வட்டாரங்கள் கூறின.

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