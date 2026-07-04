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/செய்திகள்/தமிழகம்/தொழில்நுட்பங்களுக்கு அடிமையாகாமல் அவற்றை ஆள்பவர்களாக இருக்க வேண்டும்; கவர்னர் அர்லேக்கர் விருப்பம்

தொழில்நுட்பங்களுக்கு அடிமையாகாமல் அவற்றை ஆள்பவர்களாக இருக்க வேண்டும்; கவர்னர் அர்லேக்கர் விருப்பம்

தொழில்நுட்பங்களுக்கு அடிமையாகாமல் அவற்றை ஆள்பவர்களாக இருக்க வேண்டும்; கவர்னர் அர்லேக்கர் விருப்பம்

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ADDED : ஜூலை 04, 2026 06:44 PM

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ADDED : ஜூலை 04, 2026 06:44 PM

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சென்னை: ''தொழில்நுட்பங்களுக்கு அடிமையாவதை விட, அவற்றை ஆள்பவர்களாக இருக்க வேண்டும்,'' என, கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் பேசினார்.

இந்திய உள்விழி வில்லை மற்றும் ஒளிவிலகல் அறுவை சிகிச்சை கழகமான ஐ.ஐ.ஆர்.எஸ்.ஐ., சார்பில், சர்வதேச கண் மருத்துவம் தொடர்பான இரண்டு நாள் மாநாடு, சென்னையில் தொடங்கியது. மாநாட்டில் சிறந்த கண் மருத்துவர்களை, கவர்னர் அர்லேக்கர் கவுரவித்தார்.

பின், கவர்னர் அர்லேக்கர் பேசியதாவது: உலகம் 'டிஜிட்டல், ரோபோ'க்கள் மயமாக மாறி விட்டது. தொலைதுாரத்தில் இருந்து ஒருவருக்கு நீங்கள் சிகிச்சை அளிக்க முடியும். செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற தொழில்நுட்பங்கள், மனித குலத்துக்கு சேவை செய்ய வந்தவை. அவை நமக்கு எஜமானர்கள் கிடையாது.

நாம் தொழில்நுட்பங்களுக்கு அடிமையாக கூடாது. மாறாக, தொழில்நுட்பங்களை ஆள்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். கண் மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுவோருக்கு, விழித்திரை சிகிச்சை செய்யலாம் என, டாக்டர் அமர் அகர்வால் தெரிவித்தார். இது, மருத்துவ துறையில் புரட்சிகரமான மாற்றம். இந்த மாநாடு வாயிலாக, மருத்துவ துறையில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளலாம்.

பணத்தை விட, மனிதநேயம் அவசியம். மனிதநேயம் இல்லையென்றால், நாம் செய்யும் எதற்கும் பலன் இருக்காது. ஹிமாச்சலப் பிரதேச கவர்னராக இருந்தபோது, அங்கிருந்து சிம்லாவுக்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்தேன். அப்போது, என்னுடன் வந்த அதிகாரி, 'ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதியாக இருப்பது எப்படி' என கேட்டார்.

சிறந்த ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரியாக, சிறந்த வழக்கறிஞர் அல்லது சிறந்த நீதிபதியாக இருப்பது எப்படி என, நான் கேட்டேன். அவர் குழம்பினார். சிறந்த அரசி யல்வாதி, அதிகாரி, டாக்டர் என, எதுவும் கிடையது. சிறந்த மனிதர்களாக இருந்தால், சாந்திருக்கும் துறைகளில் சிறந்தவர்களாக இருக்க முடியும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்

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