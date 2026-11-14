விவசாயிகளை பாதுகாக்க டீசல் விலை உயர்வில் ரூ.43ஐ மத்திய அரசு ஏற்றது : பிரதமர் மோடி
விவசாயிகளை பாதுகாக்க டீசல் விலை உயர்வில் ரூ.43ஐ மத்திய அரசு ஏற்றது : பிரதமர் மோடி
ADDED : நவ 14, 2026 12:31 AM
ADDED : நவ 14, 2026 12:31 AM
புதுடில்லி: “சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்ததால் டீசல் விலை லிட்டருக்கு 50 ரூபாய் வரை உயர்த்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஆனால், விவசாயிகள், பொதுமக்கள் பாதிக்காமல் இருக்க, அதில் 43 ரூபாயை மத்திய அரசே ஏற்றுக்கொண்டது,” என, பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
டில்லியில் உள்ள பாரத் மணிமண்டபத்தில், 'இந்தியா டுடே' குழுமத்தின் சார்பில் 'விவசாயிகளுக்கான இந்திய வேளாண் மாநாடு' நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடிபேசியதாவது:
மேற்காசிய மோதல் காரணமாக, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை சில வாரங்களிலேயே ஒரு பேரல் 70 டாலரில் இருந்து 122 டாலராக உயர்ந்தது. இதனால், நம் நாட்டில் டீசல் விலையை லிட்டருக்கு குறைந்தது 50 ரூபாய் உயர்த்த வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட்டது. ஆனால், சர்வதேச சந்தை மாற்றங்களின் முழுச் சுமையையும் நாட்டு மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மீது சுமத்த அரசு விரும்பவில்லை.
எனவே, லிட்டருக்கு 7 ரூபாய் மட்டும் உயர்த்திவிட்டு, மீதமுள்ள 43 ரூபாயை அரசே ஏற்றுக் கொண்டது. எரிபொருள் விலை உயர்வின் தாக்கத்தை தவிர்க்க, மத்திய அரசு ஒவ்வொரு மாதமும் 14,000 கோடி ரூபாய் செலவிட்டு வருகிறது. இதே காலக்கட்டத்தில், அண்டை நாடுகளில் டீசல் விலை 40 முதல் 50 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது-.
கடந்த, 12 ஆண்டுகளில் விவசாயிகளுக்கு குறைந்த விலையில் உரங்கள் கிடைப்பதற்காக மத்திய அரசு 16 லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவிட்டுள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் 5,000 ரூபாய் விலையுள்ள ஒரு மூட்டை டி.ஏ.பி., உரம், நம் நாட்டு விவசாயிகளுக்கு 1,300 ரூபாய்க்கு வழங்கப்படுகிறது. அதேபோல், சர்வதேச சந்தையில் 3,000 ரூபாய் விலையுள்ள ஒரு மூட்டை யூரியா, 300 ரூபாய்க்கும் குறைவாகவே வழங்கப்படுகிறது.
விவசாயிகளுக்கு செய்யப்படும் செலவான, 16 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது மிகப்பெரிய தொகை. உலகின் பல நாடுகளின் மொத்த பட்ஜெட் இந்த தொகையைவிட குறைவாகவே உள்ளது. விவசாயச் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதும், குறைந்த விலையில் உரங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதும் அரசின் முக்கிய முன்னுரிமைகளாக உள்ளன. சர்வதேச சந்தை மாற்றங்களால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாப்பதே மத்திய அரசின் நோக்கம். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.