கிரானைட் வீரமணி மீதான பாலியல் வழக்கு: குற்றப்பத்திரிகையில் முன்னாள் போலீஸ் கமிஷனர் அருண் பெயர் சேர்ப்பு
கிரானைட் வீரமணி மீதான பாலியல் வழக்கு: குற்றப்பத்திரிகையில் முன்னாள் போலீஸ் கமிஷனர் அருண் பெயர் சேர்ப்பு
ADDED : நவ 12, 2026 10:34 PM
ADDED : நவ 12, 2026 10:34 PM
- நமது நிருபர் -
சிறுமியரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, கிரானைட் வீரமணி,85, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, 61, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன்,63, உட்பட எட்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்த விவகாரத்தில் எட்டுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன. இந்த வழக்கை தற்போது சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரிக்கிறது.
வீரமணிக்கு எதிரான முதல், 'போக்சோ' வழக்கில், 40 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டனர். வழக்கு பதிவான 46 நாளில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் 720 பக்க இறுதி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் முதல் குற்றவாளியாக வீரமணி, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக பார்த்திபன் மற்றும் பாபு ஆகியோர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
புகாரின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று சென்னை முன்னாள் போலீஸ் கமிஷனர் அருண் மீதும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அவர் உட்பட இரண்டு மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள், ஒரு உதவி கமிஷனர், இரண்டு இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட ஏழு போலீசார் பெயர்கள் குற்றப்பத்திரிகையில் இடம்பெற்றுள்ளன.
வழக்குப்பதிவான நிலையில், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. புகார் குறித்து முறையான சட்டப்பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படவில்லை என குற்றப்பத்திரிகையில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.