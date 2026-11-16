குவாரி உரிமையாளர்களிடம் இருந்து 'பசுமை நிதி' வசூல் செல்லும்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
குவாரி உரிமையாளர்களிடம் இருந்து 'பசுமை நிதி' வசூல் செல்லும்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 16, 2026 01:54 AM
ADDED : நவ 16, 2026 01:54 AM
மதுரை: 'குவாரி உரிமையாளர்களிடம் இருந்து 'பசுமை நிதி' வசூல் செய்யும் சட்டதிருத்தம் செல்லும்' என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்ட குவாரி உரிமையாளர்கள் சங்கச் செயலாளர் நாராயண பெருமாள்சாமி தாக்கல் செய்த மனு:
2022 பிப். 23ல் மாநில தொழில்துறை வெளியிட்ட அரசாணையில், சிறுகனிம விதிகளில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு 'பசுமை நிதி' அமைக்க குவாரி உரிமையாளர்களிடம் இருந்து கட்டாய வரிவசூல் செய்ய உத்தரவிட்டது. இவ்விதித் திருத்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் எம்.தண்டபாணி, என்.திலிப்குமார் அமர்வு விசாரித்தது.
மனுதாரர் தரப்பு: தொழில் செய்யும் உரிமைக்கு எதிராக சட்ட திருத்தம் செய்ய மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை. கட்டாய வரிவசூல் குவாரி உரிமையாளர்களுக்கு கூடுதல் சுமை.
அரசு தரப்பு: சிறுகனிம விதிகளில் மாநில அரசுகளுக்கு தேவையான சட்டப்பிரிவை ஏற்படுத்திக்கொள்ள உரிமை உள்ளது. பசுமை நிதியை வரியாக கருதாமல் ஒழுங்குமுறை பங்களிப்பாக கருத வேண்டும். இந்நிதி, கைவிடப்பட்ட குவாரிகளை மறுசீரமைப்பு செய்ய பயன்படும்.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: குவாரியால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சரிசெய்ய அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. சூழலியல் சமன்பாட்டை பேணிக் காப்பதுடன் 'மறுவாழ்வளித்தல், மீட்டெடுத்தல், மறுசீரமைப்பு' என்ற விதிகளின் அடிப்படையில் அரசு செயல்பட வேண்டி உள்ளது. சட்ட திருத்தம், தொழில் செய்வதில் சில நியாயமான கட்டுப்பாடுகளை உருவாக்கியுள்ளதே தவிர தொழில் செய்யும் உரிமையை மறுக்கவில்லை.
ஏற்கனவே உள்ள மாவட்ட கனிம நிதியத்திற்கும், பசுமை நிதியத்திற்கும் வேறுபாடு உள்ளது. 'சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துபவரே அதை சரி செய்ய வேண்டும். சுற்றுச்சூழலை காக்க தனி நிதியத்தை ஒவ்வொரு மாநில அரசும் ஏற்படுத்த வேண்டும்' என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. அதனடிப்படையில், சிறு கனிமங்கள் விதிகளில் செய்யப்பட்ட சட்டத்திருத்தங்கள் செல்லும்.
இவ்வாறு கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்