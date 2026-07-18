கிரீன் கவர்மெண்ட் என்பது தான் முதல்வர் விஜயின் நோக்கம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
கிரீன் கவர்மெண்ட் என்பது தான் முதல்வர் விஜயின் நோக்கம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:43 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:43 AM
அவனியாபுரம்: ''கிரீன் கவர்மெண்ட் என்பது தான் முதல்வர் விஜயின் முதல் நோக்கம். அதை நோக்கி தான் பயணிக்கிறோம்,'' என, மதுரை அவனியாபுரத்தில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
சோளங்குருணி கோயில் திருவிழாவில் பங்கேற்ற அவர் கூறியதாவது: சோளங்குருணியில் 800 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த போத்திராஜன் வள்ளியம்மன் கோயிலில் 21 ஆண்டுகளாக கிராம மக்கள் திருவிழா நடத்த செல்ல பாதை இன்றி தவித்தனர்.
தேர்தலில் நான் வெற்றி பெற்றால் கோயிலுக்கு செல்ல ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தருவேன் என வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறேன். தற்போது கோயிலுக்கு செல்லும் பாதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டு இன்று திருவிழா நடப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
த.வெ.க., மக்களுடைய அரசு. மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த முதல்வர் விஜய். மக்களுக்கு தேவையானவற்றை அரசு செய்யும்.
மக்களுக்கு கேடு செய்யும் என்ற முயற்சியையும் இந்த அரசு செய்யப்போவதில்லை. நாங்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பே வெற்றி பெற்ற பின்பு எந்த தவறும் செய்யக்கூடாது. மக்களுக்கான சேவை மட்டுமே செய்ய வேண்டும்.
மக்கள் தான் எஜமானர்கள். லஞ்சம், லாவண்ய தவறுகள் செய்யக்கூடாது. மக்களுக்கு எதிராக எதுவும் செய்யக்கூடாது என த.வெ.க., தலைவராக விஜய் கூறினார். அவர் முதல்வரான பின் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் இதை வலியுறுத்தி வருகிறார் என்றார்.