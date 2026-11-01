முதலீடுகளை ஈர்க்க அமைச்சர் கீர்த்தனா தலைமையிலான குழு ஜெர்மனி பயணம்
முதலீடுகளை ஈர்க்க அமைச்சர் கீர்த்தனா தலைமையிலான குழு ஜெர்மனி பயணம்
ADDED : நவ 01, 2026 10:19 PM
ADDED : நவ 01, 2026 10:19 PM
-நமது நிருபர்-
பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பணியில், தமிழக அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, ஜெர்மனி நாட்டில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களின் முதலீட்டாளர்களை சந்தித்து, தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய வருமாறு அழைப்பு விடுக்க, தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா மற்றும் அதிகாரிகள் குழு, அந்நாட்டிற்கு ஒரு வாரம் பயணம் மேற்கொள்கிறது.
இக்குழு மேம்பட்ட உற்பத்தி, எலக்ட்ரானிக்ஸ், மோட்டார் வாகனம் உள்ளிட்ட துறைகளில் முதலீடுகளை ஈர்க்க திட்டமிட்டுள்ளது. இது குறித்து, அமைச்சர் கீர்த்தனா வெளியிட்ட அறிக்கை: ஜெர்மனி பயணத்தின் போது, ஜெர்மன் தொழில் துறையுடன் நாங்கள், மேம்பட்ட உற்பத்தியில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையங்களை ஈர்ப்பது, தொழில்நுட்ப கூட்டாண்மைகளை வலுப்படுத்துவது, புத்தாக்கத்தை வளர்ப்பது மற்றும் தொழில் துறை, கல்வித் துறை ஒத்துழைப்புகளை உருவாக்குவது, ஆகியவற்றிலும் கவனம் செலுத்துவோம்.
உற்பத்தி முதல் ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்கம் வரை, நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவளிக்க தேவையான திறமை, தொழில்துறை சூழல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு தமிழகத்தில் உள்ளது. இந்தக் கூட்டாண்மைகளை நாங்கள் ஆழப்படுத்தி, இவ்விரண்டிற்கும் தமிழகத்தை, ஒரு விரும்பத்தக்க இடமாக நிலைநிறுத்த விரும்புகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.