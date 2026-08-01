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﻿ கோவில் விழாக்களில் யானைகளை பயன்படுத்த வழிகாட்டு முறைகள்; அரசு பதிலளிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு

﻿ கோவில் விழாக்களில் யானைகளை பயன்படுத்த வழிகாட்டு முறைகள்; அரசு பதிலளிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு

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ADDED : ஆக 01, 2026 09:22 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 09:22 PM

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சென்னை: கோவில் திருவிழாக்களில் யானைகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக, வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க கோரிய மனுவுக்கு, தமிழக அரசு பதிலளிக்க, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னையை சேர்ந்த சேவா டிரஸ்ட் அமைப்பு சார்பில் தாக்கல் செய்த மனு:கோவில் கும்பாபிஷேகம், பிரமோற்சவம் உள்ளிட்ட விழாக்களின் போது, யானைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு அனுமதி அளிப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க, வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும்.

யானைகள் துன்புறுத்தப்படுவதை தடுக்கும் வகையிலும், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையிலும், மாவட்ட அளவில் கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைத்து ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

விழாக்களில் பயன்படுத்தப்படும் யானைகளின் தகுதி குறித்து, அரசு கால்நடை மருத்துவரின் சான்றிதழ் பெறுவது, குறைந்தது 8 மணி நேரம் யானைகளுக்கு ஓய்வு அளிப்பது உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை வகுக்கலாம். இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, மனுவுக்கு இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க, தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளிவைத்தது.

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