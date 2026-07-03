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/செய்திகள்/இந்தியா/குஜராத்தில் ஜெயிஷ் இ முகமது பயங்கரவாத அமைப்பின் சதி முறியடிப்பு: 8 பேர் கைது

குஜராத்தில் ஜெயிஷ் இ முகமது பயங்கரவாத அமைப்பின் சதி முறியடிப்பு: 8 பேர் கைது

குஜராத்தில் ஜெயிஷ் இ முகமது பயங்கரவாத அமைப்பின் சதி முறியடிப்பு: 8 பேர் கைது

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UPDATED : ஜூலை 03, 2026 08:43 PM

ADDED : ஜூலை 03, 2026 08:36 PM

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UPDATED : ஜூலை 03, 2026 08:43 PM ADDED : ஜூலை 03, 2026 08:36 PM

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ஆமதாபாத்: இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட ஜெயிஷ் இ முகமது பயங்கரவாத அமைப்பை குஜராத்தில் நிறுவவும், பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவும் திட்டமிட்ட 8 பேரை அம்மாநில பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பாகிஸ்தானில் இருக்கும் அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்ததுடன், அந்த அமைப்பின் கொள்கைகளை உருதுவில் இருந்து குஜராத்திக்கு மொழி மாற்றம் செய்து கொடுத்துள்ளனர். இவர்கள் குஜராத்தில் பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபடவும் சதித்திட்டம் தீட்டி வந்துள்ளனர். இதற்காக அவர்கள் 3 லட்ச ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளனர். இந்த காரை பயன்படுத்தி பழைய கார் ஒன்றையும் இவர்கள்வாங்கி உள்ளனர்.

அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் 254 டிஜிட்டல் ஆவணங்கள், ஜிகாதி புத்தகங்கள், பேச்சுகள்கள், ஆடியோ மற்றும் வீடியோ ஆவணங்கள், புகைப்படங்கள், ஜெயிஷ் இ முகமது பயங்கரவாத அமைப்பின் கொடிகள் மொபைல் போன்கள் அடங்கியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் மசூத் அசாரின் புத்தகங்கள், அந்த அமைப்பில் இணைவதற்கு அனுமதி கேட்டு கடிதம், உருது மற்றும் குஜராத்தி மொழியில் எழுதப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்பின் கொள்கைகளை அடங்கிய குறிப்புகளும் பறிமுதுல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் குஜராத் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். குஜராத்தின் மேசானா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த

அஹமது அபு்துல்லா என்ற அபு உபிதா(19),

இப்ராஹிம் முகமது ஹசைன் என்ற அபு ஹம்சா(30),

பனஸ்கந்தாவைசேர்ந்த முதாசீர் அப்துல்லா(22),

பதன் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜகாரியா துரானி(21),

முப்தி பவுஜன்இஸ்மாயில்(40),

முகமது அமின் ஷேரா(21) மற்றும்

நவ்சரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த முகமது அப்துல் ரஹ்மான் சவ்தி(22) மற்றும்

மபியின் தேவாஸ் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பிலால் துரானி முகமது அமார் கஜா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்கள் மீது பிஎன்எஸ் சட்டப்பிரிவு13(சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள்), 17( பயங்கரவாத செயல்களுக்கு நிதி திரட்டுதல்) ,18 ( பயங்கரவாத செயல்களுக்குசதி செய்தல்), 38( பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு ஆட்சேர்த்தல்), 39( பயங்கரவாதஅமைப்புக்கு ஆதரவு அளித்தல்), 61( கிரிமினல் சதி), ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

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