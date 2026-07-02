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அமெரிக்க விடுதியில் தீ விபத்து: குஜராத் தம்பதி, மகள் உயிரிழப்பு

அமெரிக்க விடுதியில் தீ விபத்து: குஜராத் தம்பதி, மகள் உயிரிழப்பு

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ADDED : ஜூலை 02, 2026 06:16 PM

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ADDED : ஜூலை 02, 2026 06:16 PM

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ஆமதாபாத்: அமெரிக்க விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் குஜராத்தை சேர்ந்த தம்பதி, மகள் உயிரிழந்தது உறவினர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

குஜராத்தின் கேடா மாவட்டத்தின் நதியாத் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஹிதேஷ்பாய் சுதர். இவரது மனைவி ஹினா பென். இவர்களுக்கு இஷானி(20) என்ற மகள் உள்ளார். இவர்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்பு அமெரிக்காவில் குடியேறினர்.

ஒஹியோவில் உள்ள விடுதி ஒன்றில் ஹிதேஷ்பாய் சுதர் வேலைபார்த்து வந்தார். அங்கேயே குடும்பத்துடன் தங்கியிருந்தார். இந்த விடுதியில் இன்று அதிகாலை தீவிபத்து ஏற்பட்டது. தீ அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பரவியது.

அப்போது ஹிதேஷ்பாய் சுதரும் குடும்பத்துடன், அறையில் சிக்கிக் கொண்டனர். விடுதி ஊழியர்களிடம் உதவி கேட்டனர். அவர்களை குளியல் அறையில் சென்று பதுங்குவதுடன் தண்ணீரை திறந்துவிடும்படி கூறினர். அவர்களும் அங்கே பதுங்கினர்.

தீயை அணைத்த பிறகு மீட்புப்படையினர் அங்கு சென்ற போது, மூவரும் மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.இதனையறிந்த உறவினர்கள் சோகத்தில் ஆழந்துள்ளனர்.

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