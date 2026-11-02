நான் செந்தில் பாலாஜியா இருந்திருந்தா அந்த பணம் என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கும்; அமைச்சர் விக்னேஷ்
நான் செந்தில் பாலாஜியா இருந்திருந்தா அந்த பணம் என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கும்; அமைச்சர் விக்னேஷ்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 02, 2026 11:52 AM
UPDATED : நவ 02, 2026 12:02 PM ADDED : நவ 02, 2026 11:52 AM
கோவையில் அமைச்சர் விக்னேஷ் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி: ஒரு பாட்டில் விலை எம்ஆர்பி 140 ரூபாயாக இருந்தது. பாட்டில் திருப்பி கொடுத்தால் 10 ரூபாய் தருவதாக, மொத்தம் 150 ரூபாய் வாங்குகிறார்கள். அதுபோல் கடந்த பார்டியின் பண்ட் ஒரு 10 ரூபாய். மொத்தம் 160 ரூபாய் வாங்கினார்கள். நாங்கள் பார்டி பண்டை ஒழித்துவிட்டோம்.
நான் செந்தில்பாலாஜியாக இருந்து இருந்தாலோ, கடந்த கால அமைச்சர்கள் போல இருந்து இருந்தாலோ, அந்த பணம் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து இருக்கும். முதல்வர் வழியில் வந்த நாங்கள் அது மக்கள் பணம்; அது மக்கள் மட்டும் தான் போக வேண்டும் என்று நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். டாஸ்மாக் தான் முக்கிய பிரச்னையாக நேற்று இருந்து இருக்கிறது.
மது கிடைக்காதவர்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தனர். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்தது. அன்றைக்கு ஒருநாள் குடிக்காமல் இருந்தார்களே, அவர்கள் குடும்பம் ரொம்ப சந்தசோஷமாக இருந்து இருக்கும். ரிட்டர்ன் வராத பாட்டில் வந்ததா கணக்கு வருது; தமிழகத்திலேயே பெரிய ஊழல் இந்த பாட்டில் ஊழல் தான். இவ்வாறு அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
கோவையில் அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு