பிரிட்டன் பார்லியில் ஹனுமன் சாலிசா: இந்திய வம்சாவளியினர் உற்சாகம்
பிரிட்டன் பார்லியில் ஹனுமன் சாலிசா: இந்திய வம்சாவளியினர் உற்சாகம்
ADDED : நவ 11, 2026 09:28 PM
ADDED : நவ 11, 2026 09:28 PM
லண்டன்: நவம்பர் 9 ம் தேதி இந்தியா முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கும், அமெரிக்கா, பி்ிட்டன்,சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் கொண்டாடினர். அமெரிக்காவில் நடந்த கொண்டாட்டத்தில் அதிபர் டிரம்ப்புக்கு ஹனுமன் சாலிசா புத்தகம் புத்தகம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
அன்றைய தினம் பிரிட்டன் பார்லிமென்டின் பிரபுக்கள் அவையில் தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டது. இந்த அவை உறுப்பினரான இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த உதய் நாகராஜூ ஏற்பாடு செய்தார். துவக்க நிகழ்ச்சியாக, உலகப் போரின் போது பிரிட்டன் படையுடன் இணைந்து போரிட்டு வீரமரணம் அடைந்த இந்திய துணை கண்டத்தை சேர்ந்த வீரர்களுக்கு ஒரு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தினர். இதில் தபேலா, ஆர்மோனியம் உள்ளிட்ட இசை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதன் பிறகு ஹனுமன் சாலிசா பாடல் பாடப்பட்டது