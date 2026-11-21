உலகில் அனைவருக்கும் ஹனுமன் தான் முன்மாதிரி; மோகன் பாகவத் பெருமிதம்
உலகில் அனைவருக்கும் ஹனுமன் தான் முன்மாதிரி; மோகன் பாகவத் பெருமிதம்
ADDED : நவ 21, 2026 06:23 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:23 PM
உத்தரகாண்ட் மாநிலம், ஹரித்துவாரில் சதாப்தி சமரோஹ் 2026 நூற்றாண்டு கொண்டாட்டம் நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. இதில் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
அவர் பேசியதாவது;
உலகில் பணியாற்றும் அனைவருக்கும் ஹனுமன் ஒரு சிறந்த முன்மாதிரி. அவரின் நிலைப்பாடு என்பது மிகவும் தெளிவானது. கடவுளின் பணி முழுமை அடையும் வரை ஓய்வுக்கே இடமில்லை.
ஓய்வு எடுக்க வாய்ப்பு தரப்பட்ட போதும், ஹனுமன் மறுத்துவிடுகிறார். அவருக்கு முத்துமாலையை சீதாதேவி தந்த போது, அதில் ராமர் இருக்கிறாரா? இல்லை எனில் என்னால் அதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்றவர்.
கடவுளே ஹனுமனிடம் நேரில் வந்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்ட போதும் கூட, இந்த உலகில் ராமர் கதை எவ்வளவு காலம் சொல்லப்படுகிறதோ, அதை கேட்டுக் கொண்டு இருக்கும் காலம் வரை எனக்கு நீண்ட ஆயுளை தர வேண்டும் என்று பதிலளித்தவர்.
இவரை போன்று உறுதியான நம்பிக்கை, பக்தியுடனும் ஒருவர் தனது பணியை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். நம் பணி மிகவும் தூய்மையானது. அதனுடன் நாம் தொடர்பில் இருக்கும் போதே நாமும் தூய்மையாகிவிடுவோம்.
நமது இலக்கு என்பது நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது அல்ல. தூய்மைப்படுத்துவது என்பது ஒரு கருவி மட்டுமே. இதுவே மனித குலத்தையே புனித சூழலுக்கு உயர்த்தும் சாதனம்.
பொருளாசையால் மூழ்கி இருக்கும் இந்த உலகத்தை வாழ்வின் உண்மை நிலையை நோக்கியும், ஆன்மிக பரிமாணத்தை நோக்கி விழித்தெழ செய்வதுமே இதன் நோக்கம் ஆகும்.
இவ்வாறு மோகன் பாகவத் பேசினார்.