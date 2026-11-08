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-நமது நிருபர்-
உலகம் முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை இன்று (நவம்பர் 8) உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. புத்தாடை அணிந்து, இனிப்புகளை பரிமாறி, பட்டாசுகள் வெடித்து மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
நாடு முழுவதும் உள்ள எனது சக குடிமக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள் என பிரதமர் மோடி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஆண்டுதோறும் நமது பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடுவது வழக்கம். இந்த முறையும் அவர்களுடன் தான் பண்டிகையை பிரதமர் மோடி கொண்டாட இருக்கிறார்.
மக்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்; பிரதமர் மோடி பதிவு
மக்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்; பிரதமர் மோடி பதிவு
ADDED : நவ 08, 2026 07:14 AM
ADDED : நவ 08, 2026 07:14 AM
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-நமது நிருபர்-
உலகம் முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை இன்று (நவம்பர் 8) உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. புத்தாடை அணிந்து, இனிப்புகளை பரிமாறி, பட்டாசுகள் வெடித்து மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
நாடு முழுவதும் உள்ள எனது சக குடிமக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள் என பிரதமர் மோடி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஆண்டுதோறும் நமது பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடுவது வழக்கம். இந்த முறையும் அவர்களுடன் தான் பண்டிகையை பிரதமர் மோடி கொண்டாட இருக்கிறார்.