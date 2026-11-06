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கோலாலம்பூர்:
நாளை மறுநாள்(நவம்பர் 08) உலகம் முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
இதற்காக ஆடை, பட்டாசு, இனிப்புகளை வாங்குவதில் மக்கள் மும்முரமாக உள்ளனர். பண்டிகையை முன்னிட்டு, தலைவர்கள் வாழ்த்து கூற துவங்கினர்.
மலேஷிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அன்வர் இப்ராஹிம் நடிகர் ரஜினியின் ரசிகர்.
இதனால், வீடியோவில் ஜெயிலர்-2 பட பாணியில், ரஜினியை போன்றே செய்து காட்டி தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள் என தமிழில் கூறியுள்ளார்.
தற்போது இந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் பலரின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்: மலேஷிய பிரதமர் வெளியிட்ட வீடியோ
தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்: மலேஷிய பிரதமர் வெளியிட்ட வீடியோ
ADDED : நவ 06, 2026 10:14 PM
ADDED : நவ 06, 2026 10:14 PM
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கோலாலம்பூர்:
நாளை மறுநாள்(நவம்பர் 08) உலகம் முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
இதற்காக ஆடை, பட்டாசு, இனிப்புகளை வாங்குவதில் மக்கள் மும்முரமாக உள்ளனர். பண்டிகையை முன்னிட்டு, தலைவர்கள் வாழ்த்து கூற துவங்கினர்.
மலேஷிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அன்வர் இப்ராஹிம் நடிகர் ரஜினியின் ரசிகர்.
இதனால், வீடியோவில் ஜெயிலர்-2 பட பாணியில், ரஜினியை போன்றே செய்து காட்டி தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள் என தமிழில் கூறியுள்ளார்.
தற்போது இந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் பலரின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.