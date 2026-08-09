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அதிக குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவுரை

அதிக குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவுரை

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ADDED : ஆக 09, 2026 10:41 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 10:41 PM

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சென்னை:''பிறப்பு சதவீதம் குறைந்து வருவதால், தம்பதியர் அதிக குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்,'' என, தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

தென்னிந்திய மகப்பேறியல் மற்றும் மகளிர் மருத்துவ சங்கம் சார்பில், இரண்டு நாள் கருத்தரங்கு, சென்னையில் தொடங்கியது. இதில் பங்கேற்ற, அமைச்சர் அருண்ராஜ் அளித்த பேட்டி:

தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில், ஒவ்வொரு ஆண்டும், பிறப்பு விகிதம் குறைந்து வருகிறது. 2017 - 18ம் நிதியாண்டில், 65.8 சதவீதமாக இருந்த பிறப்பு விகிதம், தற்போது, 51 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளில், பிறப்பு விகிதத்தை அதிகரிக்கவே, 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்' கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழகத்தில் கருவுறுதல் விகிதம், 2.1ல் இருந்து 1.4 ஆக குறைந்திருப்பதாக தகவல்கள் வந்துள்ளன. இந்த சமூகம், கொஞ்சம், கொஞ்சமாக, முதுமை அடைந்து வருகிறது. 66 வயதிற்கு மேல், 16 சதவீதம் பேர் உள்ளனர். எனவே, தம்பதியர் அதிக குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள ஊக்குவிக்க வேண்டும். த.வெ.க., அரசு, முந்தைய அரசுகள் கொண்டு வந்த திட்டங்களுக்கு, 'ஸ்டிக்கர்' ஒட்டுவதாகக் கூறுகின்றனர்.

அப்படி பார்த்தால், நீதிக்கட்சி கொண்டு வந்த திட்டங்களையே, மற்ற கட்சிகள் செயல்படுத்தி உள்ளன. காமராஜர் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். அடுத்தடுத்த ஆட்சிகளில், அது வளர்ச்சி கண்டது. நல்ல திட்டங்கள் செயல்பாட்டில் தொடர வேண்டும். த.வெ.க., அரசு நேர்மையான, ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை வழங்கும்.

தமிழகத்தில் மூன்று தனியார் கல்லுாரிகள், நிகர்நிலை பல்கலை அந்தஸ்து பெற்றது தொடர்பாக, சட்டசபையில் விரிவாக பேசுவேன். கடந்த ஆட்சியின் தவறால் மருத்துவ படிப்பு இடஒதுக்கீட்டில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால், மூன்று அரசு மருத்துவ கல்லுாரிகளில், கூடுதலாக 50 இடங்களை, த.வெ.க., அரசு பெற்றுள்ளது.

பத்து தனியார் மருத்துவ கல்லுாரிகள், நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு மேல், கல்வி கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார்கள் வந்தன. இது குறித்து விசாரிக்க குழு அமைக்கப்பட்டது. அவர்கள் அறிக்கை சமர்பித்தனர். ஆனால், போதிய ஆதாரம் இல்லை. எனவே, மீண்டும் ஒரு விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அறிக்கை கிடைத்ததும், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதில் சமரசம் கிடையாது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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