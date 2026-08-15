ஐரோப்பாவை கடுமையாக தாக்கும் வெப்ப அலை; பலி எண்ணிக்கை 16 ஆயிரமாக உயர்வு
ஐரோப்பாவை கடுமையாக தாக்கும் வெப்ப அலை; பலி எண்ணிக்கை 16 ஆயிரமாக உயர்வு
ADDED : ஆக 15, 2026 10:26 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 10:26 PM
பிரஸ்ஸல்ஸ்: ஐரோப்பாவை கடுமையாக தாக்கி வரும் வெப்ப அலையில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 16 ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது.
ஐரோப்பா நாடுகளான பெல்ஜியம், பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி ஆகியவை வெப்ப அலையால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டன. பலியானோர் எண்ணிக்கை 16 ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது. குளிர் பிரதேசமாக அறியப்பட்ட பெல்ஜியத்தில் மட்டுமே, இந்த வெப்ப அலையால் அதிகப்படியான உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அந்த நாட்டின் தெற்குப் பகுதியான வாலோனியாவில், வழக்கமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விட இறப்பு விகிதம் 77% அதிகமாக இருந்தது.
வெப்ப அலையால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதால், மருத்துவமனைகள் நிரம்பி வழிந்தன. காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக இப்படியான கோடைகாலங்கள் இன்னும் மோசமான நிலையை எட்டக்கூடும் என்றும், எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்ள நாடுகள் தங்களை முழுமையாகத் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் காலநிலை வல்லுநர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.