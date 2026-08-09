சென்னையில் கனமழை; அமித் ஷா வந்த ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்குவதில் சிக்கல்
சென்னையில் கனமழை; அமித் ஷா வந்த ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்குவதில் சிக்கல்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:34 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:34 PM
சென்னை: சென்னையில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், புதுச்சேரியில் இருந்து வந்த அமித் ஷா ஹெலிகாப்டர் உள்பட பல்வேறு நகரங்களில் இருந்து வந்த பயணிகள் விமானங்கள் மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க முடியாமல் தவித்தன.
கடந்த சில தினங்களாகவே சென்னையில் கனமழை பெய்து வருகிறது. நேற்று மாலை துவங்கிய மழை, நுங்கம்பாக்கம், வள்ளுவர் கோட்டம், கிண்டி, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சைதாப்பேட்டை, சேப்பாக்கம், கோடம்பாக்கம், வடபழனி, பூந்தமல்லி உள்பட சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் மற்றும் அதனை சுற்றி இருக்கும் பகுதிகளில் சூறைக்காற்றுடன் பெய்யும் கனமழையால் விமானங்கள் தரையிறங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. அந்தமான், டில்லி, கோவா, ஹைதராபாத், திருச்சி மற்றும் கொச்சி ஆகிய நகரங்களில் இருந்து சென்னை நோக்கி வந்த விமானங்கள் தரையிறங்க முடியாமல் வானில் வட்டமடித்தன. அதேபோல, சென்னையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய விமானங்களும் தாமதமாகின.
புதுச்சேரியில் இருந்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வந்த ஹெலிகாப்டரும், மீனம்பாக்கத்தில் தரையிறங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனால், தாம்பரம் விமானப்படைத் தளத்தில் ஹெலிகாப்டர் தரையிறக்கப்பட்டது. பின்னர், அங்கிருந்து மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்திற்கு அவர் கார் மூலமாக சென்றார்.