டில்லியில் கொட்டி தீர்த்த மழை: போக்குவரத்து நெரிசல், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
டில்லியில் கொட்டி தீர்த்த மழை: போக்குவரத்து நெரிசல், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
UPDATED : ஆக 06, 2026 05:44 PM
ADDED : ஆக 06, 2026 05:22 PM
UPDATED : ஆக 06, 2026 05:44 PM ADDED : ஆக 06, 2026 05:22 PM
புதுடில்லி; டில்லி மற்றும் அண்டைய பகுதிகளில் இன்று (ஆகஸ்ட் 6) அதிகாலை முதல் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதோடு, மக்களின் இயல்பு நிலையும் பாதிக்கப்பட்டது.
டில்லியில் இன்றும், நாளையும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இதனால், இரவு முழுவதும் டில்லி மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்தது. இன்றும் காலையில் துவங்கி பகல் முழுவதும் பரவலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது.
காலை 9.16 மணிக்கு வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்த இந்த எச்சரிக்கை மூன்று மணி நேரத்திற்குச் செல்லுபடியாகும். இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் மின்னலால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளில் கிழக்கு டில்லி, ஷஹ்தாரா, மத்திய டில்லி, வடகிழக்கு டில்லி, தெற்கு வீல்லி, புது டில்லி, தென்மேற்கு டில்லி, மேற்கு டில்லி, வடமேற்கு டில்லி மற்றும் வடக்கு டில்லி பகுதிகளுக்கு இன்று சிவப்பு எச்சரிக்கை அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இப்பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. மீதமுள்ள மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. அங்கு இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பரவலாக பெய்தது.
டில்லி முழுவதும் பெய்த கனமழையால், நகரின் பல பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. அலுவலகம் மற்றும் பள்ளி கல்லுாரிகளுக்கு செல்லும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில், முக்கிய சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளில் வாகனங்கள் நீண்ட நேரம் ஸ்தம்பித்தன. வழக்கமாகச் செல்லக் குறைந்த நேரமே ஆகும் பாதைகளில் கூட, ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலானது. போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்து, வாகனங்கள் ஊர்ந்து சென்றன.
பாதிப்பு
வடகிழக்கு டில்லியின் சாஸ்திரி பூங்கா பகுதியிலும் தண்ணீர் தேங்கியது. அங்கு சில கடைகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் வியாபாரிகளும் குடியிருப்பாளர்களும் சிரமத்திற்குள்ளாகினர். சைனிக் பண்ணைகள் பகுதியிலும் இதே நிலை காணப்பட்டது. அங்கு சாலைகளில் தேங்கியிருந்த தண்ணீரால் வாகனப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. அதேபோல், ரோஹ்தக் சாலையிலும் தண்ணீர் தேங்கியது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் டில்லி, நொய்டா மற்றும் காசியாபாத் ஆகிய பகுதிகளுக்கு, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் 'ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை' விடுத்திருந்த நிலையில், அப்பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்தது. சில இடங்களில் கனமழை பெய்தது.குருகிராம் மற்றும் பரிதாபாத் பகுதிகளுக்கு 'மஞ்சள் எச்சரிக்கை' விடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய கனமழை பெய்தது. பகலிலும் விட்டு விட்டு மழை பெய்தது. காலை முழுவதும் பல சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் நீடித்தது.
நாளையும் சில இடங்களில் மதியம் வரை மிதமான மழையும், அதைத் தொடர்ந்து மாலை முதல் இரவிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், அடுத்த ஆறு நாட்களுக்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும், அவ்வப்போது மழை பெய்யும் என்றும், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
யமுனையில் வெள்ள அபாயம்?
டில்லி, பழைய ரயில்வே பாலத்தில் இன்று காலை யமுனை ஆற்றின் நீர்மட்டம் சற்று குறைந்தது. காலை, 9:00 மணி நிலவரப்படி, பழைய ரயில்வே பாலத்தில் நீர்மட்டம் 203.37 மீட்டராக இருந்தது. கடந்த 4ம் தேதி இரவு, நீர்மட்டம் சுமார் 203.50 மீட்டராக இருந்தது. இந்த பருவமைழக் காலத்தில் இதுவரை பதிவான அதிகபட்ச அளவு இது. தற்போது அது சற்று குறைந்துள்ளது. தற்போதைய நிலையில் வெள்ள அபாயம் ஏதுமில்லை. தற்போது ஹத்னிகுண்ட் தடுப்பணையிலிருந்து வினாடிக்கு 15,000 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. கடந்த 3ம் தேதி, அதிகபட்சமாக வினாடிக்கு 69,000 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டது. ஆற்றின் ஓட்டம் மற்றும் வெள்ள அபாயங்களைக் கண்காணிப்பதில், பழைய ரயில்வே பாலம் ஒரு முக்கிய கண்காணிப்பு மையமாகச் செயல்படுகிறது. தடுப்பணைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் டில்லியை வந்தடைய வழக்கமாக 48 முதல் 50 மணிநேரம் வரை ஆகும். நீர்மட்டம் 204.50 மீட்டரை எட்டும் போது எச்சரிக்கை விடுக்கப்படும். 205.33 மீட்டர் என்பது அபாய அளவாக அறிவிக்கப்படும்; 206 மீட்டரை தாண்டும்போது, மக்களை வெளியேற்றும் பணிகள் தொடங்கப்படும்.
தொடர் கனமழையை தொடர்ந்து, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் அமைப்புகள் தங்கள் ஊழியர்களை வீட்டிலிருந்தே பணியாற்ற அனுமதிக்குமாறு, குருகிராம் காவல்துறை அறிவுறுத்தியது. தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்கவும், மாற்றுப் பாதைகளைப் பயன்படுத்தவும் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகப் காவல்துறை வேண்டுகோள் விடுத்தது. கனமழை காரணமாக ராஜிவ் சவுக், இப்கோ சவுக், சோஹ்னா சாலை மற்றும் டில்லி - -குருகிராம் விரைவுச்சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய சந்திப்புகள் மற்றும் சர்வீஸ் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது.
இதனால் வாகனங்கள் ஊர்ந்து சென்றன. பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள், தங்கள் இடங்களைச் சென்றடைவதில் சிரமங்களையும் கடும் தாமதத்தையும் எதிர்கொண்டனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடிகால்களைச் சுத்தம் செய்வது மற்றும் வடிகால் அமைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்துப் பெரிய அளவில் வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டாலும், மழை பெய்யத் தொடங்கிய உடனே, முக்கிய சாலைகள் குளங்கள் போல மாறிவிடுவதாக, பொதுமக்கள் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
இன்று காலை வரை பதிவான மழையளவு
லோதி சாலை 43.8 மி.மீ.,
கே.வி.கே., - சிஆர்.பி.எப்., வளாகம் 28.5 மி.மீ.,
நாராயணா 27.5 மி.மீ.,
பாலம் 25.2 மி.மீ.,
சப்தர்ஜங் 18.7 மி.மீ.,
பார்மா சயின்ஸ் ரிசர்ச் - 19.5 மி.மீ,
ஜனக்புரி - 17.5 மி.மீ.,
ரிட்ஜ் - 17.2 மி.மீ.,
அயநகர் - 14.2 மி.மீ.,
பூசா - 10.5 மி.மீ.,
சத்தார்பூர் - 6.5 மி.மீ.,
மயூர் விஹார் - 3.5 மி.மீ,
நஜாப்கர் - 1.5 மி.மீ
சோஹ்னா 110 மி.மீ.,
குருகிராம் 97 மி.மீ.,
ஹர்சாரு, கதிப்பூர் 74 மி.மீ.,
வசீராபாத் 55 மி.மீ.,
மானேசர் 54 மி.மீ.,
பாட்ஷாபூர் 13 மி.மீ.,
பரூக் நகர் 7 மி.மீ.,
படவுடி- 6 மி.மீ.,