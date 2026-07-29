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/செய்திகள்/தமிழகம்/ தமிழகத்தில் ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 1ல் 5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 1ல் 5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 1ல் 5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:09 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:19 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:09 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:19 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில் ஜூலை 30, ஆகஸ்ட் 1ம் தேதிகளில் 5 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன் அறிக்கை: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. புதுச்சேரியில் மிக லேசான மழை பதிவாகி உள்ளது. தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் கீழ்மட்ட வளிமண்டலத்தில் ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது. நீலகிரி, கோவை(மலைப்பகுதிகள்) ஆகிய 2 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 1ல்...

* நீலகிரி,

* தேனி,

* கன்னியாகுமரி

* திருநெல்வேலி (மலைப்பகுதிகள்)

* கோவை(மலைப்பகுதிகள்)

ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 1ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

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