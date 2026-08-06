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இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; வானிலை ஆய்வு மையம்

இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; வானிலை ஆய்வு மையம்

ADDED : ஆக 06, 2026 02:29 PM

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ADDED : ஆக 06, 2026 02:29 PM

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சென்னை; கோவை, நீலகிரி உள்பட தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில்; தெற்கு உள் கர்நாடகா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. அதேபோல, வட தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் கீழ்மட்ட வளிமண்டலத்தில் ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது.

இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்; திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, நீலகிரி, கோவை மலைப்பகுதிகள், தேனி மலைப்பகுதிகள், நெல்லை மலைப்பகுதிகள், கன்னியாகுமரி மலைப்பகுதிகள்

நாளை ( ஆகஸ்ட் 7); நீலகிரி, கோவை மற்றும் தேனி மலைப்பகுதிகளில் கனமழை பெய்யும். இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

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