நவம்பர் 24ல் 18 மாவட்டம், 25ல் 9 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
நவம்பர் 24ல் 18 மாவட்டம், 25ல் 9 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
ADDED : நவ 21, 2026 02:39 PM
ADDED : நவ 21, 2026 02:39 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் நவம்பர் 24ம் தேதி 18 மாவட்டங்களிலும், நவம்பர் 25ல் 9 மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
நவம்பர் 23ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* கடலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 24ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* சென்னை, திருவண்ணாமலை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 18 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 25ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* மதுரை, தேனி, சிவகங்கை, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, நாகை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
நவம்பர் 26ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
திருச்சி, கரூர், திண்டுக்கல், மதுரை ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.