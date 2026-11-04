தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/தமிழகத்தில் இன்று 6 மாவட்டம், நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் இன்று 6 மாவட்டம், நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் இன்று 6 மாவட்டம், நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை

1

UPDATED : நவ 04, 2026 03:48 PM

ADDED : நவ 04, 2026 02:05 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

1

UPDATED : நவ 04, 2026 03:48 PM ADDED : நவ 04, 2026 02:05 PM

1
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

இன்று (நவம்பர்04) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* நீலகிரி

* கோவை

* ராமநாதபுரம்

* புதுக்கோட்டை

* சிவகங்கை

* தஞ்சாவூர்

நாளை (நவம்பர்05) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* தேனி

* திண்டுக்கல்

* மதுரை

நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 06) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* தேனி

* திண்டுக்கல்

* மதுரை

* தூத்துக்குடி

* ராமநாதபுரம்

* புதுக்கோட்டை

* சிவகங்கை

தீபாவளியன்று நவம்பர் 8ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* தஞ்சாவூர்

* திருவாரூர்

*நாகை

* மயிலாடுதுறை

* புதுக்கோட்டை

* ராமநாதபுரம்

* கோவை

* தேனி

* திண்டுக்கல்

* கன்னியாகுமரி

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

சிறப்பு வீடியோ!

தீபாவளியன்று கனமழை இருக்கா? வானிலை நிலவரம் குறித்து தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு

வீடியோவை பார்க்க இங்கே ஒரு கிளிக்!

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us