தமிழகத்தில் இன்று 6 மாவட்டம், நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை
தமிழகத்தில் இன்று 6 மாவட்டம், நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:05 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 03:48 PM ADDED : நவ 04, 2026 02:05 PM
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
இன்று (நவம்பர்04) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* நீலகிரி
* கோவை
* ராமநாதபுரம்
* புதுக்கோட்டை
* சிவகங்கை
* தஞ்சாவூர்
நாளை (நவம்பர்05) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* தேனி
* திண்டுக்கல்
* மதுரை
நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 06) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* தேனி
* திண்டுக்கல்
* மதுரை
* தூத்துக்குடி
* ராமநாதபுரம்
* புதுக்கோட்டை
* சிவகங்கை
தீபாவளியன்று நவம்பர் 8ல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* தஞ்சாவூர்
* திருவாரூர்
*நாகை
* மயிலாடுதுறை
* புதுக்கோட்டை
* ராமநாதபுரம்
* கோவை
* தேனி
* திண்டுக்கல்
* கன்னியாகுமரி
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
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