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/செய்திகள்/இந்தியா/விடாது பெய்யும் கனமழை; டில்லி, மும்பை பயணிகளுக்கு ஏர் இந்தியா முக்கிய அறிவிப்பு

விடாது பெய்யும் கனமழை; டில்லி, மும்பை பயணிகளுக்கு ஏர் இந்தியா முக்கிய அறிவிப்பு

விடாது பெய்யும் கனமழை; டில்லி, மும்பை பயணிகளுக்கு ஏர் இந்தியா முக்கிய அறிவிப்பு

ADDED : ஜூலை 05, 2026 04:19 PM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 04:19 PM

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புதுடில்லி: மோசமான வானிலை நீடிப்பதால் தங்களின் பயணத்திட்டங்களை பொதுமக்கள் முன்னரே இணையத்தில் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விமான நிறுவனங்கள் கேட்டுக் கொண்டு உள்ளன.

கடந்த சில நாட்களாக மஹாராஷ்டிரா, புதுடில்லி ஆகிய பகுதிகளில் கனமழை கொட்டி வருகிறது. மழையால் சாலை மார்க்கமாக போக்குவரத்தில் கடும் நெருக்கடி காணப்படுகிறது.

இந் நிலையில் வான்வழி பயணத்தை திட்டமிடும் முன்னர் விமான நிறுவனங்களின் இறுதிக் கட்ட அறிவிப்புகளை பயணிகள் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. குறிப்பாக, மும்பை, டில்லி செல்லவுள்ள பயணிகள் கடைசி நேர அறிவிப்புகளை இணையத்தில் சரி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.

இதுகுறித்து ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தமது பயணிகளுக்கு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளது. அதில், பயணிகள் விமான நிலையத்திற்கு தங்கள் பயணத்தை தொடரும் முன்பு, தாங்கள் பயணம் செய்ய உள்ள விமானத்தின் இறுதிக்கட்ட அறிவிப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டும்.

பயணிகள் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் விமான நிலையக் குழுவினர் அவர்களுக்கு உதவ தயாராக இருக்கின்றனர் என்று தெரிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, கனமழை காரணமாக டில்லியில் 10 உள்நாட்டு மற்றும் 5 சர்வதேச விமானங்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டதாக அறிவிப்பு வெளியானது.

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