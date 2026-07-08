கேரளா உள்ளிட்ட 3 மாநிலங்களில் கொட்டும் கனமழை; இதுவரை 15 பேர் பலி
கேரளா உள்ளிட்ட 3 மாநிலங்களில் கொட்டும் கனமழை; இதுவரை 15 பேர் பலி
ADDED : ஜூலை 08, 2026 07:09 AM
ADDED : ஜூலை 08, 2026 07:09 AM
திருவனந்தபுரம்: கேரளா, குஜராத், மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் கனமழை புரட்டியெடுத்து வருகிறது. பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், கேரளா, குஜராத் மற்றும் மஹாராஷ்டிரா ஆகிய 3 மாநிலங்களில் பாதிப்புகள் அதிகளவு ஏற்பட்டு வருகின்றன. பல்வேறு பகுதிகளில் நிலச்சரிவு, வெள்ளப்பெருக்கு, கட்டட இடிபாடுகள் போன்ற சம்பவங்களால் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, கேரளாவின் வயநாடு பகுதியில் உள்ள ஆனைக்காம்பொயில் - கள்ளாடி - மேப்பாடி சுரங்கப்பாதை திட்டப் பகுதியில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய நிலச்சரிவு, இந்த பருவமழையின் மிக மோசமான பேரழிவாக மாறியுள்ளது. இந்த நிலச்சரிவில் 3 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
அதேபோல, மஹாராஷ்டிராவில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் ரத்னகிரி மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் 5 வீடுகள் மண்ணில் புதைந்தன. இதில் 75 வயது மூதாட்டி ஒருவர் மீட்கப்பட்ட நிலையில், மேலும் இருவரைத் தேடும் பணி தொடர்கிறது. மும்பை புறநகர்ப் பகுதியில் பெய்த கனமழை மற்றும் பலத்த காற்றால் அந்தேரியில் உள்ள பொதுப் பூங்காவில் சிமெண்ட் சீட்டுகள் விழுந்து இரு பெண்கள் காயமடைந்தனர். இரு சிறுவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். பால்கரில் மழை தொடர்பான விபத்துகளில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
புனே மாவட்டத்தின் ஆலந்தி பகுதியில் ஏற்பட்ட கடுமையான வெள்ளம் காரணமாக, பண்டரிபுரத்திற்குச் செல்லும் வாரி யாத்திரை பக்தர்கள் அந்த வழியைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். குஜராத்தின் தெற்கு மாவட்டங்கள் தொடர்ந்து கடுமையான வெள்ளப் பாதிப்பைச் சந்தித்து வருகின்றன. சூரத் மற்றும் வல்சாத் ஆகிய இடங்களில் மிகக் கடுமையான மழை பதிவாகியுள்ளது.
வடமாநிலங்களில் நிலவிய கடும் வெயிலை தணித்து மழை பெரிய நிம்மதியை அளித்தாலும், அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும், இதனால், வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.