கனமழைக்கு மும்பையில் 5 பேர் பலி; முடங்கியது விமானம், ரயில் போக்குவரத்து
கனமழைக்கு மும்பையில் 5 பேர் பலி; முடங்கியது விமானம், ரயில் போக்குவரத்து
ADDED : ஜூலை 04, 2026 03:01 PM
ADDED : ஜூலை 04, 2026 03:01 PM
மும்பை: ரெட் அலர்ட் எதிரொலியாக மும்பையில் விமானங்கள் மாற்றுப் பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டன. ரயில்கள் வருகை மற்றும் புறப்பாடில் தாமதம் நிலவியது. மழைக்கு இதுவரை 5 பேர் பலியாகி இருக்கின்றனர்.
மஹாராஷ்டிரா முழுவதும் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்து உள்ளது. குறிப்பாக வர்த்தக நகரான மும்பையில் இந்த வார தொடக்கம் முதலே கனமழை கொட்டி வருகிறது.
மும்பை, தானே, பால்கர், ராய்கர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்ட நிலையில், மழைக்கு இதுவரை 5 பேர் பலியாகி இருக்கின்றனர். விக்ரோலி, கட்கோபர், செம்பூர் ஆகிய பகுதியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் 100 மில்லி மீட்டருக்கும் அதிகமான மழை பதிவாகி இருக்கிறது.
சனிக்கிழமையான இன்றும் மழை விடாது பெய்து வருவதால் பல்வேறு பகுதிகளில் முழங்கால் அளவு வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளான தாதர், புரேல், அந்தேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் சாலை போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
புறநகர் ரயில் சேவையில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. விமானங்கள் வருகை மற்றும் புறப்பாடில் தாமதங்கள் நிலவுகின்றன. பல விமானங்கள் மாற்று பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டன.
ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, மும்பை, தானே மற்றும் கல்யாண் பகுதிகளில் கல்வி நிலையங்களுக்கு இன்று (ஜூலை 4) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
மழையில், பாண்டுப் மேற்கு பகுதியில் கட்டடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்தது. பாந்த்ரா மேற்கு பகுதியில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி உள்ளதால் போக்குவரத்து முடங்கி உள்ளது.
கனமழை மேலும் நீடிக்கும் என்று வானிலை மையம் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. எனவே, பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை தொடங்கும் முன்பாக விமான நிறுவனத்தின் இணையதளம், மொபைல் செயலி மூலம் விமானங்களின் வருகை, புறப்பாடை சரி பார்க்குமாறு இண்டிகோ நிறுவனம் அறிவுறுத்தி இருக்கிறது.