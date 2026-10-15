தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் கொட்டி தீர்த்தது மழை

ADDED : அக் 15, 2026 11:04 PM
ADDED : அக் 15, 2026 11:04 PM
சென்னை:
வடகிழக்கு பருவமழை இன்று துவங்கியது. அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என வானிலை மையம் எச்சரித்து இருந்தது.
அதேபோன்று இன்று(அக்டோடர் 15) தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் பரவலாக பலத்த மழை பெய்தது. திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி, தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம், திருச்சி, தேனி, திருப்பூர், தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை பெய்தது. கோவையில் பல பகுதிகளில் இன்று இரவு 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பலத்த மழை பெய்தது.
மழை அளவு(சென்டி மீட்டரில்)
கோவை
காந்திபுரம்- 1.58
கவுண்டம்பாளையம்- 1.72
குனியமுத்தூர்- 6.36
ஒண்டிப்புதூர் -2.56
பீளமேடு- 4.12
போத்தனூர்- 4.1
ஆர் எஸ் புரம்- .46
சாய்பாபா காலனி- .78
சரவணம்பட்டி -3.82
சிட்ரா- 4.4
வடவள்ளி- 0.6
பொள்ளாச்சி- 2.5
போகம்பட்டி- 2.4
வாரப்பட்டி- 2.2
வால்பாறை- 2.1
ஆச்சிப்பட்டி- 1.4
வடசித்தூர்- 1.3
அன்னூர்- 1.0
கிணத்துக்கடவு -0.8
கன்னியாகுமரி
சித்திரன் கோடு 15.7
பொன்மனை 13.8
தும்பகோடு-- 11.8
மைலார்-8.3
தேனி மாவட்டம்
ராஜாதானி-13.8
பாலக்கோம்பை -11.5
திம்மரசநாயக்கனூர்-8.9
திருச்சி-10.8
திருச்சி கண்ணனூர்-10.3
திருப்பூர்
வேலராசிகாபாளையம்-10.8
அருள்புரம்- 10.1
கண்டியன் கோவில்- 9.6
சேவூர்- 8.8
தொட்டியா பாளையம்- 8.1
தூத்துக்குடி
செட்டிக்குறிச்சி-9.32
விழுப்புரம்
சித்தம்பூண்டி-8.7 மழை பதிவாகியது.