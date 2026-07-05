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﻿ வடமாநிலங்களில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை: வெள்ளக்காடாக மாறின டில்லி, மும்பை

﻿ வடமாநிலங்களில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை: வெள்ளக்காடாக மாறின டில்லி, மும்பை

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 07:37 PM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 07:37 PM

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புதுடில்லி: தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், மஹாராஷ்டிரா, குஜராத், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கனமழை கொட்டி வருகிறது. மும்பை, டில்லி ஆகிய நகரங்கள் வெள்ளக்காடாக காட்சி அளிக்கின்றன.

தலைநகர் டில்லி, மஹாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், குஜராத், ஒடிஷா, கோவா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பரவலாக பெய்து வரும் கனமழையால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மஹாராஷ்டிராவின் மும்பை, தானே, ராய்கட், பால்கர் மாவட்டங்களில், நேற்று இரவு முதல் இன்று காலை வரை கொட்டிய கனமழையால் முக்கிய சாலைகள் வெள்ளக்காடாக மாறின. பஸ் போக்குவரத்து மட்டுமின்றி, புறநகர் ரயில் சேவையும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.

மும்பையில் மழை மேலும் சில தினங்களுக்கு நீடிக்கும் என்பதால், அவசியமின்றி மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என, அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளனர். சூறைக்காற்றுடன் பெய்த கனமழையால், மும்பையில் விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டது.

கனமழையால் டில்லியும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல சூழ்ந்துள்ளது. கோவாவிலும், மழையால் முக்கிய சாலைகள் வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளன. குஜராத்தில் கனமழையால் முக்கிய நீர்நிலைகள் நிரம்பியுள்ளன.

இதற்கிடையே, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கை: பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால், வடமாநிலங்கள் உட்பட நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மேலும் ஒரு வாரத்துக்கு கனமழை நீடிக்கும். மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில், அடுத்த சில நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குஜராத், மத்திய பிரதேசம், ஒடிஷாவில் நாளை மறுநாள் வரை கனமழை நீடிக்கும். பின், படிப்படியாக மழை குறையும்.

டில்லியில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் நிலையில், ஒரு சில இடங்களில் மணிக்கு, 50 கி.மீ., வேகத்தில் காற்று வீசும். சத்தீஸ்கர், ராஜஸ்தான், பீஹார் மற்றும் தெலுங்கானாவில், 7 ம் தேதி வரையிலும், ஹிமாச்சல், உத்தரகண்டில் வரும் 8ம் தேதி வரையும் மழை நீடிக்கும். ஜார்க்கண்ட், மேற்கு வங்கம் மற்றும் சிக்கிமில், வரும் 9 வரை கனமழை நீடிக்கும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மரம் முறிந்து விழுந்தது முகேஷ் அம்பானி தப்பினார்

மும்பையில் சூறைக்காற்றுடன் பெய்த மழையால், பல இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பாந்த்ரா பகுதியில் பிரபல தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானி சென்ற போது, அவரது காருக்கு முன்னால் சென்ற பாதுகாப்பு வாகனம் மீது பெரிய மரம் ஒன்று திடீரென முறிந்து விழுந்தது. அதிலிருந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக சிறு காயங்களுடன் தப்பினர். முகேஷ் அம்பானி இந்த விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் தப்பினார். ஒரு மணி நேரத்தில் மரம் அகற்றப்பட்டு போக்குவரத்து சீரானது.



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