கார்த்திகை தீப நாளில் நவம்பர் 24ல் திருவண்ணாமலை உட்பட 18 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு
கார்த்திகை தீப நாளில் நவம்பர் 24ல் திருவண்ணாமலை உட்பட 18 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 01:26 PM
ADDED : நவ 20, 2026 01:26 PM
-நமது நிருபர்-
ஒடிசா கோபால்பூர் அருகே அக்வான் புயல் கரையைக் கடந்தது. அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் வரும் நவம்பர் 23ம் தேதி முதல் 4 நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 23ம் தேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* கன்னியாகுமரி
* திருநெல்வேலி
* தூத்துக்குடி
* ராமநாதபுரம்
* சிவகங்கை
* புதுக்கோட்டை
* மயிலாடுதுறை
* தஞ்சாவூர்
* திருவாரூர்
* நாகை
* கடலூர்
கார்த்திகை தீபமான நவம்பர் 24ம் தேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* சென்னை
* திருவள்ளூர்
* காஞ்சிபுரம்
* செங்கல்பட்டு
* ராணிப்பேட்டை
* திருவண்ணாமலை
* விழுப்புரம்
* கடலூர்
* மயிலாடுதுறை
* தஞ்சாவூர்
* திருவாரூர்
* நாகை
* புதுக்கோட்டை
* சிவகங்கை
* ராமநாதபுரம்
* தூத்துக்குடி
* திருநெல்வேலி
* கன்னியாகுமரி
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.