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கொட்டித்தீர்க்கும் கனமழை: வெள்ளக்காடானது மும்பை- வானிலை மையம் ரெட் அலெர்ட்

கொட்டித்தீர்க்கும் கனமழை: வெள்ளக்காடானது மும்பை- வானிலை மையம் ரெட் அலெர்ட்

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 07:37 PM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 07:37 PM

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மும்பை: மும்பையில் நேற்று நள்ளிரவு முதல் கொட்டித்தீர்க்கும் கனமழையால் அந்நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது. மேலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் ரெட் அலெர்ட் கொடுத்துள்ளது.

மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை மற்றும் அதனை ஒட்டிய நகரங்களில் நேற்று நள்ளிரவு முதல் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பல இடங்களில்தண்ணீர் தேங்கியதுடன், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. சில இடங்களில் மரங்கள் சாலையில் சாய்ந்தன. அதனை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.

மும்பை, தானே, பல்ஹர் மாவட்டங்களுக்கு இன்று மதியம் வரை ரெட் அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டது. பிறகு இரவு வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. ஒரு சில பகுதிகளின் அதிகனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக எச்சரித்துள்ளது. ராய்கட், ரத்னகிரி பகுதிகளுக்கும் ரெல் அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சிந்துதுர்க், புனே, சதாரா, கோல்ஹாப்பூர் பகுதிகளுக்கும் ஆரஞ்சு அலெரட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மும்பை மற்றும் நவி மும்பை பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக வோர்லி பகுதி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மு ம்பையில், 10 செமீ.,க்கும் அதிகமான மழை பதிவாகியுள்ளது. அந்தேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுரங்கப்பாதைகள் மழைநீரில் மூழ்கி உள்ளன.

பிர்ஹன்மும்பை மாநகராட்சி அறிக்கைப்படி, அந்நகரில் உள்ள போவாய் ஏரி நிரம்பி வழிகிறது. 545 கோடி லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இந்த ஏரியின் தண்ணீர் குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அந்தேரியின் சுவாமி விவேகானந்தா சாலையில் மரம் சாய்ந்ததால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. அந்த மரத்தை அப்புறப்படுத்தும் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர். கனமழை காரணமாக எக்ஸ்பிரஸ்வே மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதால், கடுமையான நெரிசல் காணப்பட்டது.

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