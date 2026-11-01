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பெர்லின்: ஜெர்மனியில் ஹைலோ ஓபன் பாட்மிண்டன் தொடர் நடந்தது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பிவி சிந்து, டென்மார்க்கின் லைன் கியர்ஸ்பெல்ட்டை எதிர்த்து விளையாடினார்.
பரபரப்பாக நடந்த இந்தப் போட்டியில் சிந்து ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தினார். முதல் செட்டை 21-12 எனக் கைப்பற்றிய அவர், 2வது செட்டையும் 21-14 என்ற கணக்கில் வென்றார். இதன்மூலம், 21-12, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, 2வது முறையாக ஹைலோ ஓபன் பாட்மிண்டன் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார். அவருக்கு ரூ.35 லட்சம் பரிசு தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
கடந்த வாரம் நடந்த பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மிண்டனில், சிந்து 2வது இடம் பிடித்திருந்தார்.
ஹைலோ ஓபன் பாட்மிண்டன்; சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் சிந்து
ஹைலோ ஓபன் பாட்மிண்டன்; சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் சிந்து
ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM
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பெர்லின்: ஜெர்மனியில் ஹைலோ ஓபன் பாட்மிண்டன் தொடர் நடந்தது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பிவி சிந்து, டென்மார்க்கின் லைன் கியர்ஸ்பெல்ட்டை எதிர்த்து விளையாடினார்.
பரபரப்பாக நடந்த இந்தப் போட்டியில் சிந்து ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தினார். முதல் செட்டை 21-12 எனக் கைப்பற்றிய அவர், 2வது செட்டையும் 21-14 என்ற கணக்கில் வென்றார். இதன்மூலம், 21-12, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, 2வது முறையாக ஹைலோ ஓபன் பாட்மிண்டன் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார். அவருக்கு ரூ.35 லட்சம் பரிசு தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
கடந்த வாரம் நடந்த பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மிண்டனில், சிந்து 2வது இடம் பிடித்திருந்தார்.