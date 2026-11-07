இதோ வந்தாச்சு... அடுத்த சர்ச்சை; ஆவடி நூலகத்தில் கிரானைட் வீரமணி பற்றி புத்தகம்!
இதோ வந்தாச்சு... அடுத்த சர்ச்சை; ஆவடி நூலகத்தில் கிரானைட் வீரமணி பற்றி புத்தகம்!
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
தமிழகத்தில் இப்போது நூலகங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் பற்றிய பேச்சுகளும், சர்ச்சைகளும் ஓடிக் கொண்டு இருக்கிறது. கோவை நூலகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சில பதிப்பகங்களின் புத்தகங்களே அதற்கு உதாரணம்.
அறிக்கைகள், மறுப்புகள், விசாரணை ஆணையம் தேவை என்று அனைத்துக் கட்சியினரும் கோரி வரும் சூழலில் கிரானைட் வீரமணி பற்றிய புத்தகம் ஒன்று நூலகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள விவரம் தெரிய வந்திருக்கிறது. ஆவடியை அடுத்த பருத்திப்பட்டு பூங்காவில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள நூலகத்தில் தான் இந்த புத்தகம் இடம்பெற்று இருக்கிறது.
புத்தகத்தின் பெயர் ஜெம் வீரமணியின் பயணங்கள்-பாடங்கள். இலக்கிய தமிழ் என்ற பெயரிலான பிரிவின் கீழ் புத்தகம் நூலகத்தில் வைக்கப்பட்டு உள்ளது. வீரமணி பல்வேறு நாடுகளுக்கு பயணம் சென்றது, பயண அனுபவங்கள் குறித்து அவர் பகிர்ந்து உள்ளதாக ராணி மைந்தன் என்பவர் அந்த புத்தகத்தை எழுதி உள்ளார்.
இந்த ராணி மைந்தன் என்பவர் விரமணியின் நண்பர் என்று அந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. கிரானைட் வியாபாரம் தொடர்பாக பல்வேறு நாடுகளுக்கு வீரமணி சென்றிருக்கும் விவரங்கள், பயண அனுபவங்கள், மனிதர்கள் பற்றி ராணி மைந்தன் எழுதி இருக்கிறார். அனைத்து விவரங்களும் புகைப்படங்களுடன் புத்தகத்தில் இடம்பெற்று இருக்கிறது.
பிரான்ஸ் நாட்டில் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் வீரமணி கால்பந்து போட்டியை கண்டுகளித்தது உள்ளிட்ட பல போட்டோக்களும் அந்த புத்தகத்தில் உள்ளன. சிறுமிகளை பாலியல் வன்முறை செய்ததாக போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு உள்ள கிரானைட் வீரமணி தற்போது புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்.