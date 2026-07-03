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﻿ மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி

﻿ மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி

ADDED : ஜூலை 03, 2026 02:20 AM

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 02:20 AM

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மதுரை: மதுரை தோப்பூர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை உடன டியாக துவக்கி, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர தாக்கலான வழக்கை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை தள்ளுபடி செய்தது.

மதுரை ரமேஷ் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: மதுரை தோப் பூரில்எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணியை விரைந்து முடிக்க 2018ல் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்தேன். 45 மாதங்களில் பணியை முடிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இதுபோல் 2020ல் வழக்கு தாக்கல் செய்தேன். 36 மாதங்களில் பணியை நிறைவு செய்ய உயர்நீதிமன்றம் 2021ல் உத்தரவிட்டது.

2024 ல் மற்றொரு வழக்கு தாக் கல் செய்தேன். 2025 ஆக.7 ல் விசாரணையின்போதுமத்திய அரசு தரப்பு, கட்டுமான பணி நடக்கிறது. இத்திட்டத்தின் முதல் கட்டடப் பணி 2026 ஜனவரிக்குள் நிறைவடையும்.பின் பயன்பாட்டிற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்படும்' என உத்தரவாதம் அளித்தது. இதை பதிவு செய்த உயர்நீதிமன்றம் வழக்கை முடித்து வைத்தது.

தற்போது வரை எவ்வித பணியும் நடை பெறவில்லை. 2018 முதல் 2026 வரையிலான மத்திய பட்ஜெட்டில் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்கவில்லை. எய்ம்ஸ் தொடர்பான வழக்கு விசாரணைகளின்போது,​​ உயர்நீதிமன்றத்தை திசைதிருப்பும் வகையில் மத்திய அரசு தரப்பில் தவறான பதில்கள் அளிக்கப்படுகிறது.

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை உடனடியாக துவக்கி, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும். தவறான பதில் மனுக்கள், அறிக்கைகளை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும் சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகள் மீது நவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது.

மத்திய அரசின் துணை சொலிசிட்டர் ஜெனரல் கோவிந்தராஜன்: எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணி நடக்கிறது. மனுதாரர் எவ்வித ஆய்வும் செய்யாமல் மேம்போக்காக இவ் வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

மனுதாரர் திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரம் தொடர்பாக பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்தார். அவருக்கு இந்நீதிமன்றம் அபராதம் விதித்தது. மனுதாரர் 2 ஆண்டுகளுக்கு பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்யக்கூடாது என ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. அக்கால வரம்பு முடிந்ததால் இதுபோன்ற வழக்குகளை தாக்கல் செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார் என்றார்.

நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரர் எய்ம்ஸ் விவகாரத்தில் மாறி, மாறி பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார். கட்டுமான பணி நடக்கிறது. தற்போது எவ்வித உத்தரவும் பிறப்பிக்க இயலாது. மனு தள்ளுபடி செய்யப் படுகிறது என்றனர்.

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