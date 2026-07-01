சவுக்கு சங்கர் தொடர்ந்த பொது நல வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது ஐகோர்ட்
சவுக்கு சங்கர் தொடர்ந்த பொது நல வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது ஐகோர்ட்
ADDED : ஜூலை 01, 2026 09:46 PM
ADDED : ஜூலை 01, 2026 09:46 PM
சென்னை: ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி அருண் மீது சி.பி.ஐ., விசாரணை கோரி, 'யூ - டியூபர்' சவுக்கு சங்கர் தொடர்ந்த, பொது நல வழக்கை தள்ளுபடி செய்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக, அருண் பணியாற்றியபோது, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை, அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்துள்ளதாக, நீதிமன்றம் தெரிவித்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில், அவருக்கு எதிராக, சி.பி.ஐ., விசாரணைக்கு உத்தரவிட கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், சவுக்கு சங்கர் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது. அப்போது, 'ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி அருண் மீது தனிப்பட்ட முறையில் அதிருப்தி அல்லது மனக்கசப்பில் உள்ள நிலையில், தனிப்பட்ட காரணத்தால், மனுதாரர் தொடர்ந்த வழக்கை, பொது நல வழக்காக எப்படி தொடர முடியும்' என, நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதையடுத்து நீதிபதிகள், 'சமூக, பொருளாதார தடைகள் காரணமாக நீதிமன்றங்களை அணுக இயலாத விளிம்புநிலை மக்களுக்கு, நீதியை எட்ட செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட, ஒரு புனிதமான கருவி பொதுநல வழக்கு. இதை, தனிப்பட்ட விரோதத்தை தீர்த்து கொள்ளும் ஒரு களமாக, தரம் குறைக்க அனுமதிக்க முடியாது' என கூறி, சவுக்கு சங்கரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.